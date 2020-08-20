黃敏惠拿嘉大碩士學位證書 「我用一生看待政治生命」

促轉會前副研究員吳佩蓉昨天發文質疑嘉義市長黃敏惠的學位及論文，黃敏惠今天出示碩士學位證書說，嘉義市是民主聖地，不分顏色，但要有是非黑白，雖然不會提告，但這次事件證明「真金不怕火煉」，事實更勝於雄辯，「我用一生來看待政治生命，沒有愧對老師、學校和家人」。

黃敏惠說，她就讀嘉義大學管理研究所碩士班在職專班，於民國94年1月完成學業。當時是第2屆，200名學生報考，只錄取30名學生，要修習2年8個月的學程，修滿48個學分，只要請假2到3次，就無法取得學分，有時為了上課推掉許多行程，也常趕完行程來上課，邊聽課邊吃飯，雖然辛苦，但很值得回憶。

黃說，當時經教育部核准採雙軌制，可交論文或技術報告，記得時任管理學院長周逸衡說，既然大家工作之餘來進修，技術報告也要很嚴謹務實，才有價值和意義。

她以「建立城市品牌研形象之研究－以嘉義市為例」為題，按學校規定呈交技術報告，當時還發700分問卷調查給外縣市民眾，調查如何看待嘉義市，以論文規格做研究，也影響到後續對城市治理的施政，將管樂節耀升成嘉義市品牌。

黃敏惠說，有人不分青紅皂白的質疑，但技術報告也有學術價值，不該被否定，就連哈佛大學也會採技術報告，昨天受質疑後，同學、老師都來關心，雖然她心裡很篤定，但仍讓她很受傷，不過也讓更多力量加入，這是她最驕傲的地方。

嘉義大學今天凌晨也發聲明指出，嘉義大學民國89年9月，依教育部規定提出申請管理研究所EMBA碩士在職專班，授予管理碩士學位，該專班得不修習論文，唯須另修習「台灣企業問題研討」，並繳交專題報告替代。