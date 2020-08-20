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不一樣「做16歲」！虎頭埤風景區邀單車環湖成年禮

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市虎頭埤風景區安排「做16歲」單車環湖成年禮。圖／虎頭埤風景區提供
台南市虎頭埤風景區安排「做16歲」單車環湖成年禮。圖／虎頭埤風景區提供

農曆7月7日不僅僅只是七夕，更是台南市「七娘媽生，做16歲」習俗，是別具意義的日子，「做16歲」是台南固有的傳統成年禮習俗。除了傳統儀式外，也可透過各種不同的創意儀式象徵迎向人生新階段，歡迎年輕朋友來台南參加「做16歲」禮俗，並體驗台南之美。

虎頭埤風景區在8月22日周六至25日下周二推出「虎頭埤單車環湖慶成年」活動，邀請16歲學生一起來虎頭埤騎單車環湖做16歲成年禮，由家長陪同前來自行車環湖集章，16歲學生（國三升高一生或民國94年次）可享半票40元入園，採事先報名，完成者並致贈小禮物與成年禮證書。

配合交通部觀光局補助的臺南新化區經典小鎮系列活動，臺南市觀光旅遊局正舉辦「遇見臺灣第一水庫古往今昔」虎頭埤風景區老照片徵集活動，即日起至9月15日止，只要是1990年前於虎頭埤風景區內拍攝各式各樣的照片，即可透過紙本郵寄或線上填表方式投稿，預計將遴選出30張老照片，並致贈每張照片1000元使用及典藏費，詳細活動內容見虎頭埤風景區官網，或洽（06）590-1325。

虎頭埤 單車

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