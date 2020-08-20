台南市交通局人事新布達 交局長：全力推重大交通政策
台南市政府交通局於今天上午布達「台南市車輛行車事故鑑定委員會」新任首長黃仁邦及交通事件裁決中心主任何梅錦，交通局長王銘德表示，此次人事調整秉持「用人唯才，適才適所」原則，找對的人做對的事，期許在新職務上能發揮所長，全力推動重大交通政策。
黃仁邦為交通大學交通運輸研究所碩士，歷任台南市交通局交通工程科長、交通事件裁決中心主任等職務，100年至103年督導院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」的加強道路交通工程設施與管理項目，圓滿達成任務，並獲101年度年終視導績優及交通工程單項第一名及103年「第七屆道安創新貢獻獎」交通工程組第一名，104年起主政交通裁決業務時績效卓著。
何梅錦為中正大學政治學系政府與公共事務系研究所碩士、逢甲大學交通工程與管理學系畢業，兼具交通及公共行政學能。歷任交通部公路總局科長、嘉義區監理所秘書室主任、運輸管理科及交通安全科長、新營監理站長、麻豆監理站副站長及股長等職務，行政歷練完整。擔任新營監理站長期間，創新提案「學習駕駛證電子化」、「自動化問卷分析掃描辨識系統」及「公路監理大富翁」獲研究創新獎。
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