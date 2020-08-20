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叫我第一名！台中衛生局業務考評奪6都之冠

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市衛生局去年經衛生福利部評定，在地方衛生機關業務考評獲六都第一，防疫成績也是六都最高。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局去年經衛生福利部評定，在地方衛生機關業務考評獲六都第一，防疫成績也是六都最高。圖／台中市衛生局提供

台中市衛生局今天說，台中市政府積極推動公共衛生業務，及早啟動登革熱防治、擴大執行結核病高風險族群潛伏結核感染篩檢等，因應新冠肺炎疫情部份，積極配合中央防疫措施。台中市衛生局去年經衛生福利部評定，在地方衛生機關業務考評累計總分1055.7分，榮獲六都第一、全國排名第一，防疫成績也是六都最高。

衛生局說明，地方衛生機關業務考評項目分為醫政、長照、照護、心理口腔、衛教宣導、食品藥物、防疫及保健8大類，台中市醫政類獲得滿分100分、防疫類滿分200分獲199分，各項類別累計總分為1055.7分，排名六都第一。

衛生局表示，台中市去年已啟動登革熱防治，包括3月召開登革熱防治跨局處會議、5月公告台中市登革熱防疫措施，以阻絕境外、社區防疫、醫療整合及防疫教育等策略，提高民眾認知跟警覺，去年70個確診個案中，有75%的個案發病到就醫的隱藏期平均小於3天，有效降低疫情在社區擴散的風險。

此外，市府除持續提升結核病個案管理照護品質、加強在接觸者中發現病人外，去年更擴大執行結核病高風險族群潛伏結核感染篩檢，及早發現個案，並鼓勵篩檢陽性者加入潛伏結核治療，因此結核病發生率較前年下降12%。另衛生局積極配合中央消弭原鄉健康不平等計畫，去年於山地巡檢發現2例個案，在山地原鄕結核病防治表現亮眼。

衛生局長曾梓展說，台中公共衛生業務獲得中央高度肯定，除衛生局、所同仁的共同努力外，亦感謝醫療團隊及衛生保健志工夥伴們的協力合作，成就優異成績。

台中市衛生局去年經衛生福利部評定，在地方衛生機關業務考評獲六都第一，防疫成績也是六都最高。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局去年經衛生福利部評定，在地方衛生機關業務考評獲六都第一，防疫成績也是六都最高。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局去年經衛生福利部評定，在地方衛生機關業務考評獲六都第一，防疫成績也是六都最高。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局去年經衛生福利部評定，在地方衛生機關業務考評獲六都第一，防疫成績也是六都最高。圖／台中市衛生局提供

衛生局 台中市 結核病

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