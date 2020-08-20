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政院發布養殖用電優惠蔡易餘兌現政見 漁民：減少竊電

聯合報 / 記者魯永明/嘉義縣即時報導
養殖魚塭水車全天候運轉用電量大。記者魯永明／攝影
養殖魚塭水車全天候運轉用電量大。記者魯永明／攝影

昨天傳出台電嘉義區處多名人員涉嫌向沿海養殖業索賄，藉以避開查緝竊電，遭嘉義檢調搜索法辦；行政院針對「農業動力用電範圍標準」進行修正發布並施行，立委蔡易餘第一時間在臉書試算養殖漁業用電優惠，希望養殖漁民節約用電。

養殖用電優惠減免去年成為立委選戰議題，立委蔡易餘列入政見，連任全力爭取，行政院公布實施養殖用電優惠方案，蔡易餘開心在臉書公布好消息，行政院完成審議，發布施行養殖漁業用電優惠！

漁民用電在500至2000度，大約會有8折用電優惠；如果節約用電在500度以下，更有5折優惠，希望漁民節約用電，搭配監控系統智慧養殖，降低漁民朋友的用電成本壓力。

養殖漁業用電優惠，針對用電超過0度者，基本電費減收九成，流動電費一律案非夏季電價計算；以目前基本電費10馬 (瓩)，使用3000度電作估算，夏季用電費用總計8978元，優惠用方案費用則為7490元，折數約為八三折。

嘉縣養殖漁業生產區發展協會執行長陳泓碩、布袋鎮漁業生產合作社理事主席蔡鳳祺，都肯定優惠電價有助減少竊電，減少超馬使用罰款，優惠電價用愈多折扣愈少，用電愈少折扣愈多，對基層小漁經營者幫助大，但對大面積角塭專業養殖戶幫助有限。

縣府農業處漁業科說，行政院公布優惠電費方案，台電立即按新優惠方案計價實施，電費占養殖成本3至4成，優惠方案流動電費一律按非夏月電價 (每度2.45元)計算。

好處是不會有超馬力稽查問題；停養期間不用電，不用繳基本電費；颱風豪雨緊急抽水，不會超馬被罰款；對所有養殖戶都會更優惠，用電越少優惠幅度越大；基本電費減收九成，以1公頃養殖面積計，一年可省至少1萬元以上。

行政院針對「農業動用電範圍標準」進行修正發布並施行，立委蔡易餘第一時間在臉書試算養殖漁業用電優惠。記者魯永明／翻攝
行政院針對「農業動用電範圍標準」進行修正發布並施行，立委蔡易餘第一時間在臉書試算養殖漁業用電優惠。記者魯永明／翻攝

行政院 電價 漁民

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