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我是誰？暑假人氣夯 左鎮化石園區新增「互動多媒體」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南左鎮化石園區新增全新互動多媒體展示，觀眾感受超震撼。圖／文化局提供
台南左鎮化石園區新增全新互動多媒體展示，觀眾感受超震撼。圖／文化局提供

人氣最夯的台南左鎮化石園區新增多媒體展示設備，在園區三館、四館推出互動多媒體「我是誰？」、「動物搬厝」、「與鱷的距離」三大子題，透過新的影音設備與唯美的視覺藝術，深入淺出介紹演化物種與臺灣化石特色。

園方表示，三館生命演化館新增多媒體平板互動裝置，電視螢幕從左到右呈現古生代、中生代、新生代的生物與場景，且螢幕上對應正前方演化天空主題的29隻古生物資訊。如同卡通精靈寶可夢般的提問：「我是誰？」互動裝置深受小朋友歡迎，碰觸螢幕上的生物就會顯示詳細的生物資訊，還可以中英文切換，並將古生代至中生代再至新生代演化過程，以影片方式呈現，隨著影片畫面播放順序帶出地球生命起源及以支序圖呈現各種生物演化的歷程，讓民眾對於相關古生物的更迭演變有初步的認識與概念。

園區四館化石館的「動物搬厝」展區，巧妙利用兩側鏡子反射牆面及地面的投影，讓參觀者的視覺無限延伸。主題以菜寮溪古代生物化石為背景，呈現草原猛瑪象、德氏水牛、華南虎、臺灣黑熊、菜寮溪侯氏豬及鎮館之寶早坂中國犀等動物。視覺部份以雪景來呈現冰河時期；臺灣陸橋部份則以3張圖代表海平面下降、漸漸露出陸地，來代表東亞大陸與臺灣曾經連成一片，促使動物搬遷來臺。最後以樹木與花草來呈現遠古左鎮，藉由動物行走的姿態，象徵牠們搬遷來到臺灣。

最讓遊客感到驚嚇滿點的「與鱷的距離」，位在化石館鱷魚展示區的通道上，利用背光投影，將通道營造出河流背景，有隻大鱷魚從河中冒出來，慢慢的浮出水面，搖頭擺尾，好像要躍出水面的感覺，最終鱷魚跳上來張開血盆大口，遊客站在上面就像要被鱷魚吃掉，震撼力十足，也呼應著玻璃斜坡區牆壁上鱷魚的化石。

園方指出，透過多媒體互動展示，可以拉近遊客與化石展品的距離，也透過夢幻唯美又帶著復古感的古生物美術風格，讓遊客對化石園區的展示記憶深刻，更增添吸引遊客取景的空間。

文化局提醒，左鎮化石園區暑假人潮湧現，園區雖已取消館內人流限制，但仍落實入園實名制與測量額溫工作，民眾要佩戴口罩進場，並維持室內1.5米、室外1米的社交距離，也將謝絕為未戴口罩的民眾入園，以維護安全的參觀環境。

台南左鎮化石園區新增全新互動多媒體展示，觀眾感受超震撼。圖／文化局提供
台南左鎮化石園區新增全新互動多媒體展示，觀眾感受超震撼。圖／文化局提供
台南左鎮化石園區新增全新互動多媒體展示，觀眾感受超震撼。圖／文化局提供
台南左鎮化石園區新增全新互動多媒體展示，觀眾感受超震撼。圖／文化局提供
台南左鎮化石園區新增全新互動多媒體展示，觀眾感受超震撼。圖／文化局提供
台南左鎮化石園區新增全新互動多媒體展示，觀眾感受超震撼。圖／文化局提供
台南左鎮化石園區新增全新互動多媒體展示，觀眾感受超震撼。圖／文化局提供
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化石 鱷魚 口罩

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