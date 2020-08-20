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3房1廳29衛 南二中美術班租屋廣告超吸睛
台南二中第31屆美術班正在台南市立文化中心第2藝廊舉行畢業成果展，主題是「『3房1廳29衛』今天沒有天花板」，學生將邀請卡設計成「房屋租賃契約書」，每一位來觀看的民眾都是租客，透過契約建立一場藝術的交流。
校長林晏旭說，看到邀請卡時嚇了一跳，心想怎會有人把房屋租賃契約放到校長桌上，後來才發現，原來又是美術班學生創意的展現。事實上，這個主題象徵著台南二中第「3」十「1」屆美術班的「29」位學生；而天花板則代表遮風擋雨的庇護卻也帶來限制，一旦沒有天花板或許會招致風雨、帶來挫折，卻能使學生更加成長茁壯。因此「今天沒有天花板」也意味著台南二中美術班的學生突破框架，即使沒有師長、父母的庇護，也能在學習獨立後迎接未來的無限可能。
這次展覽的作品多元，件件精彩深刻，學生以室內設計師之名，營造各個風格不同的空間，並且希望顛覆傳統畢業成果展覽呈現的方式，營造一個只屬於自己的空間，表達自己對藝術的感受。
畢業成果展總召戴孜晏說，「我們就像是室內設計師，將我們的成長化作有形，而師長們就像房仲，督促著我們，要我們修補尚未完美的地方。而畢業就好似房屋售出，我們雖離開了房仲，但迎接我們的下一站，將是一個全新的世界，等待著我們將它化做令人讚嘆的另一傑作。」
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