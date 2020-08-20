快訊

疑與妻口角…載一家四口失控撞超市 釀妻死2幼兒輕重傷

取得嘉大碩士學位遭質疑 黃敏惠：一切合法

中央社 / 嘉義市20日電

嘉義市長黃敏惠遭促轉會前副研究員吳佩蓉質疑碩士學位無論文，而是呈交一份技術報告；黃敏惠說，取得碩士學位一切合法，針對抹黑質疑，深感遺憾。嘉大今天也發聲明澄清。

吳佩蓉昨天在臉書（Facebook）發文，質疑黃敏惠學歷是「國立嘉義大學管理碩士」，但在「台灣博碩士論文知識加值系統」查詢不到她的碩論，另在嘉大圖書館網站也查不到，結果她當年寫的並非是碩士論文，而是呈交一份技術報告，在嘉大圖書館和國圖均未收錄。

對此，黃敏惠昨天深夜也在臉書發文，並公布畢業證書，她表示，取得碩士學位一切合法，針對特定人士抹黑質疑，深感遺憾。

黃敏惠指出，自2000年進入「國立嘉義大學管理研究所碩士學分班」就讀，於2002年考取「國立嘉義大學管理學院碩士在職專班（EMBA）」，並於2005年1月完成學校畢業要求，正式取得「管理學碩士學位」。

黃敏惠表示，2001年嘉義大學是教育部當時唯一核准「碩士論文」與「技術報告」雙軌並行的碩士在職專班學校，當年選擇以實務導向的技術報告，一切合乎當時制度與法規。當時制度並無規定須將技術報告上傳至「台灣博碩士論文知識加值系統」等資料庫。

嘉義大學今天也發出聲明表示，嘉大於2000年9月，依教育部規定提出申請管理研究所EMBA碩士在職專班，授予管理碩士學位。於申請增設、調整系所班組計畫書中載明，考量學生皆為在實務界工作的在職人員，除核心課程及整合課程計36學分，另須選修9學分才能畢業。

嘉大指出，EMBA碩士在職專班得不修習論文，唯須另修習「台灣企業問題研討」，並繳交專題報告替代；如此，一則符合因材施教原則，二則可以與管理教育先進的美國採取同步措施，三則也可兼顧在職人員實際的狀況。

嘉大表示，嘉大經教育部核定90學年度大學校院增設、調整大學部二年制及研究所碩士在職專班，其專案審查會議同意招生。

嘉大指出，黃敏惠經嘉大公開招生考試測驗，於2002年9月至嘉大管理研究所碩士在職專班就讀，在校2年半修畢所有必、選修課程學分，並在2004年12月參加企業問題研討公開發表，於2005年1月通過學位口試取得管理學碩士學位。

黃敏惠 嘉義 義大

延伸閱讀

黃敏惠學位受質疑 嘉義大學深夜說話了

嘉市購物節破億 9月「滿千送百」

李眉蓁論文吹哨者這次關注嘉義市長 黃敏惠回應了

嘉義城隍廟普度月活動 申請嘉市民俗文化資產

相關新聞

台南地震連三震高鐵延誤 嘉縣府科長搭高鐵開會遲到

台南市上午接連三起地震，隔壁嘉義縣也感受地牛翻身威力，幸未傳出災情，但高鐵三班列車在嘉義路段臨時停車，造成誤點，影響旅客...

全台首座 南市無人機訓練中心啟用

台南市消防局打造國內第一座無人機模擬訓練中心，昨天在永華訓練中心啟用，由台南市長黃偉哲等人共同揭幕啟用，同步授旗給無人機...

南市和緯路延伸開工 直達安平

為了解決台南市安平舊城區交通壅塞問題，台南市政府工務局規畫中西區和緯路五段道路延伸到安平區，長度1公里，寬度30公尺，獲...

新市幼兒園分班整併 建新園舍

台南市新市幼兒園共有5處據點，但都設在社區活動中心，和社福機構共用；市府教育局昨天宣布，2024年整併興建9班規模的幼兒...

嘉市購物節破億 9月「滿千送百」

嘉義市購物節本月17日登錄發票累積金額破億元，跨越億元大關的發票是18歲陳姓女學生在家樂福嘉義店買筆電所開出，市長黃敏惠...

斜槓人生／為茶業注入新生命 他帶動瘋台茶

嘉義縣阿里山高山茶區竹崎鄉石桌、茶二代茶藝師洪崇倫，靠自學、拜師學藝，認真努力加創意，3年前榮獲大陸廈門第23屆職工技術...

南科考古館挖掘小尖兵 小朋友收穫多

南科考古館今下午辦理「動手動腳─考古發掘小尖兵」活動，參與的小朋友身著考古裝扮，化身為小小考古員，由館員帶領下，於沙坑區...

雲林良品進攻全家超商 這幾款國民美食必吃

「雲林良品必是精品」，繼上月20日經雲林良品嚴選出首批農特產品上架「石二好集」店鋪後，縣長張麗善今天再度領軍14家業者，...

她在家樂福買筆電 意外成嘉市購物節「破億幸運兒」

嘉義市購物節本月17日登錄發票累積金額破億元，跨越億元大關的發票是18歲陳姓女學生在家樂福嘉義店買筆電所開出，市長黃敏惠...

網路替代馬路又防疫情！嘉義縣鄉鎮市開辦稅務視訊服務

嘉義縣財政稅務局與南區國稅局為提升為民服務效能，今天分別在民雄鄉公所、朴子市公所、六腳鄉公所及太保市公所增設「稅務視訊服...

斥資逾2億2 台南安順寮排水中榮、港口橋下月完工

橫跨台南市安順寮排水的南133線中榮橋及南134線港口橋，預計下月完工啟用，市府工務局說，兩座橋梁都位於安定區，可望兌現...

無人機模擬訓練中心啟用 台南消防局無人機隊同步成軍

台南市消防局參考國內外資訊，打造國內第一座無人機模擬訓練中心，今天上午在永華訓練中心啟用，台南市長黃偉哲等人共同揭幕啟用...

熱門新聞

金門有1家庭孩子全都沒上學 家扶請願盼公權力介入

清境、東埔線特色車廂亮相 台灣好行新路線今通車

她在家樂福買筆電 意外成嘉市購物節「破億幸運兒」

淡江大橋放跨年煙火 侯友宜：取代101

8大場所戴口罩 桃市24日起稽查違者開罰

新月橋月球光雕遭屁孩刻字 高管處長：要畫回家畫牆壁

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。