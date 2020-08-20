取得嘉大碩士學位遭質疑 黃敏惠：一切合法

嘉義市長黃敏惠遭促轉會前副研究員吳佩蓉質疑碩士學位無論文，而是呈交一份技術報告；黃敏惠說，取得碩士學位一切合法，針對抹黑質疑，深感遺憾。嘉大今天也發聲明澄清。

吳佩蓉昨天在臉書（Facebook）發文，質疑黃敏惠學歷是「國立嘉義大學管理碩士」，但在「台灣博碩士論文知識加值系統」查詢不到她的碩論，另在嘉大圖書館網站也查不到，結果她當年寫的並非是碩士論文，而是呈交一份技術報告，在嘉大圖書館和國圖均未收錄。

對此，黃敏惠昨天深夜也在臉書發文，並公布畢業證書，她表示，取得碩士學位一切合法，針對特定人士抹黑質疑，深感遺憾。

黃敏惠指出，自2000年進入「國立嘉義大學管理研究所碩士學分班」就讀，於2002年考取「國立嘉義大學管理學院碩士在職專班（EMBA）」，並於2005年1月完成學校畢業要求，正式取得「管理學碩士學位」。

黃敏惠表示，2001年嘉義大學是教育部當時唯一核准「碩士論文」與「技術報告」雙軌並行的碩士在職專班學校，當年選擇以實務導向的技術報告，一切合乎當時制度與法規。當時制度並無規定須將技術報告上傳至「台灣博碩士論文知識加值系統」等資料庫。

嘉義大學今天也發出聲明表示，嘉大於2000年9月，依教育部規定提出申請管理研究所EMBA碩士在職專班，授予管理碩士學位。於申請增設、調整系所班組計畫書中載明，考量學生皆為在實務界工作的在職人員，除核心課程及整合課程計36學分，另須選修9學分才能畢業。

嘉大指出，EMBA碩士在職專班得不修習論文，唯須另修習「台灣企業問題研討」，並繳交專題報告替代；如此，一則符合因材施教原則，二則可以與管理教育先進的美國採取同步措施，三則也可兼顧在職人員實際的狀況。

嘉大表示，嘉大經教育部核定90學年度大學校院增設、調整大學部二年制及研究所碩士在職專班，其專案審查會議同意招生。

嘉大指出，黃敏惠經嘉大公開招生考試測驗，於2002年9月至嘉大管理研究所碩士在職專班就讀，在校2年半修畢所有必、選修課程學分，並在2004年12月參加企業問題研討公開發表，於2005年1月通過學位口試取得管理學碩士學位。