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李眉蓁論文吹哨者這次關注嘉義市長 黃敏惠回應了

聯合報 / 記者李承穎王慧瑛／連線即時報導
吳佩蓉說，她揭弊監督對象不分藍綠、不分大小咖，想找出各種態樣，希望讓教育部解決高教亂象。本報資料照片
吳佩蓉說，她揭弊監督對象不分藍綠、不分大小咖，想找出各種態樣，希望讓教育部解決高教亂象。本報資料照片

接連踢爆多位政治人物論文瑕疵的促轉會副研究員，吳佩蓉今天發文指嘉義市長黃敏惠的論文不尋常，連畢業學校嘉義大學圖書館也查不到，原來黃當年寫的並非是碩論，是呈交「技術報告」。黃敏惠說，她是國立嘉義大學管理學院碩士在職專班（EMBA）畢業，當時依學校規定繳交「技術報告」，至於選舉公報未來會寫完整，避免誤會。

吳佩蓉說，她揭弊監督對象不分藍綠、不分大小咖，想找出各種態樣，希望讓教育部解決高教亂象，「一本一本查太慢」。她說，教育部放任部分大學為招生恣意妄為，把學位當商品任意授予，中選會對候選人登記的學歷也未查驗，「有為的政府請積極任事，讓台灣高教品質恢復榮光」。

據了解，根據1994年6月修正《學位授予法》第六條規定，「大學研究所碩士班研究生，完成碩士學位應修課程，提出論文，經碩士學位考試委員會考試通過者，授予碩士學位」，「藝術類或應用科技類研究所碩士班研究生，其論文得以創作、展演連同書面報告或以技術報告代替」，因此交技術報告是被允許的。

嘉義 教育部 吳佩蓉

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