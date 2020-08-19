影／防疫再超前！ 南市教育局長率隊稽查補習班

國內新冠肺炎疫情有升溫趨勢，台南市教育局配合市府防疫升級，率先要求補習班師生，應落實全面戴口罩、量體溫及加強環境消毒措施，局長鄭新輝今天下午率隊稽查，並宣導正確防疫觀念。他強調，若未落實就要求立即改善，仍未改善將公布機構名稱。

為落實補習班防疫措施，教育局展開補習班防疫專案稽查，以常規防疫措施及宣導為稽查重點，項目包含是否落實體溫量測、戴口罩及班舍消毒、張貼防疫文宣及防疫物資管理等，目前稽查情形良好，業者多數均有正確防疫觀念，近期並將陸續進行抽查。

教育局長鄭新輝表示，時值暑假期間，學生至補習班比例相對時間較長，面對潛在的傳染風險仍應審慎看待；為了守護學生的健康，本於超前部署、料敵從寬、禦敵從嚴的指導原則，配合市府防疫升級，要求各補習班落實全面戴口罩、量體溫，並加強班舍消毒，若生病就不上班、不上課。他在宣導時特別向學生說明戴口罩的附加價值，除了罹患流感比率大減，感染腸病毒人數也明顯下降。

鄭新輝說，從8月17日起，就要求補習班應全面戴口罩，未落實經勸導不改善，將移請衛生單位裁罰新3千元以上1萬5000元以下罰鍰。教育局近日也將邀集校長、教師團體召開防疫應變會議，商討開學後校園防疫措施。