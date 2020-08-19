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台南地震連三震高鐵延誤 嘉縣府科長搭高鐵開會遲到
台南市上午接連三起地震，隔壁嘉義縣也感受地牛翻身威力，幸未傳出災情，但高鐵三班列車在嘉義路段臨時停車，造成誤點，影響旅客行程，嘉義縣政府漁業科長張建成預定搭11點32分到台北漁業署開會，列車延誤55分才到站開車，搭高鐵開會遲到頭一次遇到。
上午11點13分四級地震搖晃大，許多民眾手機接到國家地震警報，飽受驚嚇；高鐵公司說，第一起地震發生後，北上612車次及南下109車次在嘉義路段臨時停車，公司立即啟動地震應變程序，並依照相關安全規範進行車站及路線巡檢，並未發現異常，兩班次列車分別在上午8點37及8點47分恢復發車，臨停時間為4分鐘及14分鐘。
另一班南下621車次，在11點14分臨停10分鐘，受地震影響，造成部分班次延誤，高鐵中午12 點 30從台中站加開一班次北上各站停靠全車自由座列車，疏運旅客。
嘉縣府漁業科長張建成預定搭嘉義站11點32分，到台北漁業署開會，列車延誤55分才到站開車，搭高鐵開會遲到頭一次遇到，對他是特別的經驗，高鐵因地震延駛只能在車站枯等，或許也是一種幸運，比起困在列車上旅客，至少還可以到處走走，買東西吃。
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