快訊

小嫻大方認愛金剛 前夫何守正PO文洩心聲

官場現形又一章！新科考委搶入住 部長竟想住副院長官舍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南地震連三震高鐵延誤 嘉縣府科長搭高鐵開會遲到

聯合報 / 記者魯永明/嘉義縣即時報導
受台南連三起地震影響， 高鐵三班列車在嘉義站臨停，造成列車誤點，嘉義站售票處列車到離站時刻螢幕看板，顯示延誤列車車次。圖／讀者提供
受台南連三起地震影響， 高鐵三班列車在嘉義站臨停，造成列車誤點，嘉義站售票處列車到離站時刻螢幕看板，顯示延誤列車車次。圖／讀者提供

台南市上午接連三起地震，隔壁嘉義縣也感受地牛翻身威力，幸未傳出災情，但高鐵三班列車在嘉義路段臨時停車，造成誤點，影響旅客行程，嘉義縣政府漁業科長張建成預定搭11點32分到台北漁業署開會，列車延誤55分才到站開車，搭高鐵開會遲到頭一次遇到。　

上午11點13分四級地震搖晃大，許多民眾手機接到國家地震警報，飽受驚嚇；高鐵公司說，第一起地震發生後，北上612車次及南下109車次在嘉義路段臨時停車，公司立即啟動地震應變程序，並依照相關安全規範進行車站及路線巡檢，並未發現異常，兩班次列車分別在上午8點37及8點47分恢復發車，臨停時間為4分鐘及14分鐘。

另一班南下621車次，在11點14分臨停10分鐘，受地震影響，造成部分班次延誤，高鐵中午12 點 30從台中站加開一班次北上各站停靠全車自由座列車，疏運旅客。

嘉縣府漁業科長張建成預定搭嘉義站11點32分，到台北漁業署開會，列車延誤55分才到站開車，搭高鐵開會遲到頭一次遇到，對他是特別的經驗，高鐵因地震延駛只能在車站枯等，或許也是一種幸運，比起困在列車上旅客，至少還可以到處走走，買東西吃。

受台南連三起地震影響， 高鐵三班列車在嘉義站臨停，造成列車誤點，嘉義站緊急公告延誤列車車次。圖／讀者提供
受台南連三起地震影響， 高鐵三班列車在嘉義站臨停，造成列車誤點，嘉義站緊急公告延誤列車車次。圖／讀者提供

地震 列車 高鐵

延伸閱讀

台南連續地震 高鐵3班次臨停嘉義站

台南六甲今天第3起地震！規模4.7 發出國家級警報

台南六甲今早連3震！ 警報響後才地震 民眾：好大一下

台南連2起地震 高鐵2列車一度嘉義路段臨停

相關新聞

台南地震連三震高鐵延誤 嘉縣府科長搭高鐵開會遲到

台南市上午接連三起地震，隔壁嘉義縣也感受地牛翻身威力，幸未傳出災情，但高鐵三班列車在嘉義路段臨時停車，造成誤點，影響旅客...

雲林良品進攻全家超商 這幾款國民美食必吃

「雲林良品必是精品」，繼上月20日經雲林良品嚴選出首批農特產品上架「石二好集」店鋪後，縣長張麗善今天再度領軍14家業者，...

她在家樂福買筆電 意外成嘉市購物節「破億幸運兒」

嘉義市購物節本月17日登錄發票累積金額破億元，跨越億元大關的發票是18歲陳姓女學生在家樂福嘉義店買筆電所開出，市長黃敏惠...

網路替代馬路又防疫情！嘉義縣鄉鎮市開辦稅務視訊服務

嘉義縣財政稅務局與南區國稅局為提升為民服務效能，今天分別在民雄鄉公所、朴子市公所、六腳鄉公所及太保市公所增設「稅務視訊服...

斥資逾2億2 台南安順寮排水中榮、港口橋下月完工

橫跨台南市安順寮排水的南133線中榮橋及南134線港口橋，預計下月完工啟用，市府工務局說，兩座橋梁都位於安定區，可望兌現...

無人機模擬訓練中心啟用 台南消防局無人機隊同步成軍

台南市消防局參考國內外資訊，打造國內第一座無人機模擬訓練中心，今天上午在永華訓練中心啟用，台南市長黃偉哲等人共同揭幕啟用...

解決安平舊城區交通問題 和緯路五段延伸道路今開工

為了解決台南市安平舊城區交通壅塞問題，市府工務局預計將中西區和緯路五段道路延伸到安平區，長度約1公里，今天由市長黃偉哲主...

台南新市幼兒園要大變身 合併分班整建新園舍

台南市新市幼兒園共有5處據點，但都設在社區活動中心，和社福機構共用。教育局今天宣布，2024年興建整體幼兒園社，並且新增...

南一中偏鄉之光楊振杰昏迷一度傳醒 成大：不會這麼快

台南一中學生楊振杰指考放榜錄取長庚中醫系，成為高雄偏鄉村落裡第一位考上醫科的學生，但上周六與同學騎機車外出卻發生車禍昏迷...

巷弄街道狹小擾民通行 北港鎮安宮內縮廟牆拓道

「足歹行的小路」雲林縣定古蹟北港鎮安宮座落在館前街巷弄中，周邊爲住宅區，還有多處無尾巷，附近數十戶居民多年來僅能靠廟宇西...

影／農民久等！麻豆文旦大果收購今啟動 車輛大排長龍

台南市今天啟動文旦大果收購，以每公斤10元收購不符合外銷、內銷及加工規格之大果果實作為清潔用品或有機質肥料等循環再利用資...

移除外來巫婆鳥 林管處借重鄒族獵人槍法獵殺近2千隻

外來種埃及聖鹮黑色嘴巴，像把尖尖的大鐮刀，被稱為「巫婆鳥」， 36年從6隻暴增至8千隻，先擴散西部沿海濕地，近年逼近內陸...

熱門新聞

金門有1家庭孩子全都沒上學 家扶請願盼公權力介入

台北市府不租了？ 八德監理所恐搬家

新店當領頭羊 行政園區10月完工

166年基隆中元祭今晚點燈 明開鬼門老大公廟人流管制

政風處長被禁足？ 盧秀燕：法務部未發人事公文給市府

清境、東埔線特色車廂亮相 台灣好行新路線今通車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。