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雲林良品進攻全家超商 這幾款國民美食必吃

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林良品精選蔬菜入菜全家便利商店咖哩便當和輕食，即日起在全台門市販售。記者陳苡葳／攝影
雲林良品精選蔬菜入菜全家便利商店咖哩便當和輕食，即日起在全台門市販售。記者陳苡葳／攝影

「雲林良品必是精品」，繼上月20日經雲林良品嚴選出首批農特產品上架「石二好集」店鋪後，縣長張麗善今天再度領軍14家業者，將在地優質食材結合全家便利商店的咖哩便當和輕食於全台門市販賣，讓好東西能透過連鎖平台與國人分享，接下來可望攻進百貨超市，刺激國人未來消費首選雲林良品。

無論是泰式紅咖哩骰子雞肉沙拉中的生菜，或是咖哩飯裡的配菜紅蘿蔔、馬鈴薯，「鮮甜口感，一吃就知道來自雲林！」縣長張麗善一邊試吃，一邊介紹店員正努力舖貨上架的鮮食便當。

張麗善表示，雲林縣逾90％面積為平原地形，農耕面積多達8萬公頃，務農人口近50%，農民辛勤努力培育許多優質農特產品，每年創造超過770億元農業產值。雲林良品的誕生即是為了協助農民找通路，開創優質農特產品能見度。

農業處長魏勝德說，2020雲林良品徵選有超過70家廠商競逐，共有200件商品參賽，經過嚴謹評選後，精選第一批10家廠商、28件雲林良品，上月已成功上架楓康超市及石二鍋FRESH店販售；然而仍有多數優質廠商需要輔導、行銷，此次縣府再媒合14家廠商、22項產品上架全家通路，台灣本島及外島民眾皆能享用到來自雲林的好口味。

全家便利商店部長黃正田表示，熱食一年約使用7000噸雲林農產品，包括斗南馬鈴薯、紅蘿蔔及麥寮美生菜等皆入菜，也期待串聯起一級生產、二級加工、三級銷售平台，充分發揮產業推動的功能，創造產地、生產、上架三贏；即日起民眾在全台3600多家全家便利商店皆可購買到標示有「雲林良品」的美食。

全家便利商店熱賣的咖哩便當及輕食沙拉，皆有雲林良品嚴選蔬果入菜，今天起同步在全台3600多家超商上架。記者陳苡葳／攝影
全家便利商店熱賣的咖哩便當及輕食沙拉，皆有雲林良品嚴選蔬果入菜，今天起同步在全台3600多家超商上架。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左）致贈感謝狀予全家便利商店部長黃正田（右），感謝企業和政府攜手，充分發揮產業推動功能。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左）致贈感謝狀予全家便利商店部長黃正田（右），感謝企業和政府攜手，充分發揮產業推動功能。記者陳苡葳／攝影

張麗善 農民 全家便利商店

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