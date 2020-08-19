她在家樂福買筆電 意外成嘉市購物節「破億幸運兒」
嘉義市購物節本月17日登錄發票累積金額破億元，跨越億元大關的發票是18歲陳姓女學生在家樂福嘉義店買筆電所開出，市長黃敏惠今天前往家樂福，加碼贈出1萬元「嘉遊金」禮券給陳女，恭喜她成為「破億幸運兒」，並宣布從9月1日起，再推「滿千送百」活動，延續消費熱潮。
黃敏惠說，購物節活動只剩最後12天，8月底前若累計登錄金額破1億5千萬，就再送1萬5千元現金紅包，如果破2億，市府就再送現金2萬元大紅包，期待下一個破億幸運兒。
陳姓女學生說，昨天下午她接到通知電話，還害怕是詐騙集團打來，一度不敢置信，她當時是花1萬8千元買上大學用的筆電，後來也「聽媽媽的話」上網登錄發票，完全沒有想到自己能獲獎，真的很驚訝，感謝市長大方加碼，期待用1萬元繼續「買爆」嘉義市，也要買東西送給媽媽。
家樂福嘉義店經理蘇國維說，家樂福也加碼2千元禮券給陳小妹，並呼應市長的加碼，若登錄金額破1億5千萬發票在家樂福嘉義店開出，就加碼送禮券3600元，如果破2億登錄發票又在家樂福開出，就送禮券6000元，希望持續帶動所有消費者大力消費。
黃敏惠提醒，如果在嘉義市消費取得單筆金額600元（含）以上的發票，不論是民眾自行消費或是公司採購所取得的發票，都可以上傳登錄，獎品豐富，可抽Toyota汽車頭獎、Gogoro電動機車與300多項好禮，大家千萬不要錯過。
市府指出，購物節結束後，再編列1千萬元預算，從9月1日起，嘉義市民憑嘉義市店家發票累計滿1千元，就可以持身分證到市政府1樓聯合服務中心櫃檯兌換1百元，最多累計滿3千元發票，可以兌換3百元，兌換時間於上班日上午10點到下午4點，中午不休息，每天限量辦理500號，每人每號最多可代領5份，兌完為止。
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