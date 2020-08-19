網路替代馬路又防疫情！嘉義縣鄉鎮市開辦稅務視訊服務

嘉義縣鄉鎮市開辦稅務視訊服務，縣長翁章梁（右二）到民雄鄉公所視察體驗視訊服務便利。圖／縣府提供 嘉義縣財政稅務局與南區國稅局為提升為民服務效能，今天分別在民雄鄉公所、朴子市公所、六腳鄉公所及太保市公所增設「稅務視訊服務」據點，即日起18鄉鎮市公所提供民眾便捷稅務申辦服務。

上午縣長翁章梁到民雄鄉公所視察體驗視訊服務便利，縣轄幅員遼闊，因應資訊時代，財稅局102年起結合鄉鎮公所建置視訊服務系統，以「網路」替代「馬路」，民眾搶先試辦，對資訊化服務便捷稱便。

民眾攜帶身分證明文件，或帶委託資料，到鄉鎮公所填寫申請書，公所即可利用遠端傳輸及視訊電話等，和稅務機關聯繫洽辦，數分鐘後就可辦理完成。

另，財稅局與國稅局成立視訊服務窗口，提供「一處受理、全程服務」、「國地稅遠距視訊服務」便民措施，服務項目由地方稅延伸至國稅，目前服務項目有房屋稅籍證明、財產資料清單查調、所得資料查詢、繳納證明等超過20項。