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斥資逾2億2 台南安順寮排水中榮、港口橋下月完工

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
橫跨台南安順寮排水的中榮橋預計下月完工啟用，可望有效改善當地水患。記者謝進盛／翻攝
橫跨台南安順寮排水的中榮橋預計下月完工啟用，可望有效改善當地水患。記者謝進盛／翻攝

橫跨台南市安順寮排水的南133線中榮橋及南134線港口橋，預計下月完工啟用，市府工務局說，兩座橋梁都位於安定區，可望兌現市長黃偉哲2020年「環境永續」治水政策。

工務局表示，南133及南134線是連接安南區、安定區進入南科西面主要道路，橫跨安順寮排，均因橋梁長度、梁底高度不符經濟部水利署頒「鹽水溪排水系統-鹽水溪排水及安順寮排水治理計畫」規定，在中央及地方合作，籌款總經費約2億2000萬元。

中榮及港口橋，均於去年10月21日開工，其中，中榮橋改建暨引道、護岸銜接工程，總施工長度140.1公尺，橋梁長度占37公尺、寬12.5公尺，前後引道各為53.7公尺及49.4公尺，總經費1億3262萬元。

港口橋改建暨引道、護岸銜接工程，總施工長度136.8公尺，橋梁長度占28公尺、寬18公尺，前後引道各為52.2公尺及56.6公尺，總經費8340萬元。

而施工過程，顧及南科上下車輛通行，無法全面封閉施工，上游側有設置臨時鋼便橋，以供汽、機車通行需求；考量縮短工期減少影響通洪，在設計時採不落墩單跨鋼橋方式施作，於橋下頸縮段做拓寬處理，施工期程能較傳統混凝土預力梁橋縮短約4個月，並改善淹水可能性，下月完工後，對南科園區先進製程環境建置及半導體產業旗艦廠商擴廠更有保障。

橫跨台南安順寮排水的中榮橋預計下月完工啟用，可望有效改善當地水患。記者謝進盛／翻攝
橫跨台南安順寮排水的中榮橋預計下月完工啟用，可望有效改善當地水患。記者謝進盛／翻攝

南科 護岸 半導體

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