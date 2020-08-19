無人機模擬訓練中心啟用 台南消防局無人機隊同步成軍

台南市消防局參考國內外資訊，打造國內第一座無人機模擬訓練中心，今天上午在永華訓練中心啟用，台南市長黃偉哲等人共同揭幕啟用，同步授旗給消防局無人機隊正式成軍，象徵科技救災的新時代來臨。

黃偉哲說，無人機隊在各縣市甚至各國家，不管在疫情期間或是非疫情期間，都有很大的功能，尤其在救災、搜尋、偵蒐或者是投擲救生圈，甚至有些火災的現場、救溺的現場、山難的現場或者其他種種的部分，都需要無人機深入到人力不可到的地方或一時之間無法到的地方，最為彰顯。

他表示，目前台南市消防局已經有全國最多的無人機的高級飛手受訓結業完成，總共有25位，另外還有13位在訓練中，預計在年底前就可以取得高級證照，建置台南市種子教官及高級人力的能量。他說，考慮優先動用二備金，充實基建、無人機的設備及人員的訓練經費。

台南市消防局參考國內外資訊，打造國內第一座無人機模擬訓練中心。消防局長李明峯說，該中心提供同仁以3D擬真立體情境畫面練習考照項目及模擬各類災害應用，可以強化飛手應變與操控能力。

台南消防局無人機隊同步成軍後，各大隊均有2至3名飛手，以及搭載熱顯像儀的專業無人機、訓練機各1架，在災害現場執行無人機任務協助救災。