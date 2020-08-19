培訓飛手 台南市無人機模擬訓練中心啟用

台南市消防局無人機模擬訓練中心今天啟用，無人機隊也同步建軍，未來各消防大隊將配置2名至3名專業飛手，強化災害現場的勘查及救災。

台南市長黃偉哲今天在台南市消防局訓練中心主持全國消防單位首座無人機模擬訓練中心啟用，無人機隊同步建軍，提供未來台南市各消防大隊勘查救災的飛手。

黃偉哲表示，台南市是全國擁有最多高階證照飛手的縣市，有這麼多飛手，就要有足夠器械和設備，無人機模擬訓練中心可累積實飛經驗值及增加手感，他希望警方也能在犯罪偵防、交通維護上建置無人機隊。

台南市消防局長李明峯則說，隨著無人機模擬訓練中心的啟用，台南市消防局無人機隊也同步建軍，目前台南市消防局已有25人（12名正職消防人員、13名義消）取得高級專業操作證，另有13名正職消防人員9月考證。

台南市消防局預定在所轄7個消防大隊中，每隊配置2名至3名飛手，利用搭載熱顯像儀無人機及訓練機各1架，以利災害現場執行無人機任務救災。

台南市消防局無人機模擬訓練中心，主要是提供3D擬真立體情境畫面，練習考照及模擬各類災害應用，以強化飛手應變與操控能力。

消防局人員表示，無人機可利用熱顯像儀即時拍攝火災現場，提供火勢大小、延燒方向、受困者位置等情資，以作為現場指揮官調派人車及戰術運用的參考。另可在山域或水域救援時空勘，以利搜索區域劃分及擬定搜救計畫。