解決安平舊城區交通問題 和緯路五段延伸道路今開工

為了解決台南市安平舊城區交通壅塞問題，市府工務局預計將中西區和緯路五段道路延伸到安平區，長度約1公里，今天由市長黃偉哲主持開工動土儀式，未來該路段可分擔安平舊城區車流，也期許帶動安平區、中西區、北區等整體經濟及觀光發展。

工務局指出，和緯路是北區、中西區通往安平區的重要道路，交通流量大，全長約5.4公里，東起北區北門路，往西銜接華平路共約4.4公里，已依序完成開闢，投入經費將近25億元，僅剩往西延伸到安平地區最後一哩路尚未打通。

為紓解安平舊城區因觀光人潮不斷攀升所帶來的交通壅塞問題，市府爭取闢建延伸道路，獲中央核定補助3.5億元經費，其中用地費1.5億元、工程費2億元，開闢和緯路延伸道路長度約1公里、寬度30公尺。