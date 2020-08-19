快訊

國防部稱審查不及拒立委登東沙 陳玉珍：要審100天？

直播／「台灣輸出新冠病毒」2確診？ 指揮中心進行說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南新市幼兒園要大變身 合併分班整建新園舍

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局將把新社幼兒園及分班整併，興建新園舍。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局將把新社幼兒園及分班整併，興建新園舍。記者鄭惠仁／攝影

台南市新市幼兒園共有5處據點，但都設在社區活動中心，和社福機構共用。教育局今天宣布，2024年興建整體幼兒園社，並且新增班級到9班，也將讓新市區的公共化教保覆蓋率超過5成，每10名幼兒有5人以上可讀公立幼兒園，享有平價優質教保服務。

台南市的幼兒園除設在國小外，另有獨立幼兒園，其中位在新市區的新市幼兒園共有5個據點，除了新市幼兒園外，另有社內、港墘、大營及大社等4個分班，但都位於活動中心內，家長普遍反映，活動空間狹窄。為此教育局決定另建新市幼兒園、社內、港墘、大營分班整併，獨立興建園社，另大社分班2012年納入大社國小附屬幼兒園。

市長黃偉哲表示，地點已找好，位於新市區富中街、富林路、富安一街、富安二街間的文小2教育用地，總經費1.2億元，規模為2歲專班1班、3至5歲8班，可招收256名幼兒；再加上新市區各國小附屬幼兒園，到時候新市區公共化教保服務覆蓋率將提升至54.1%，每兩名幼兒就有1人可到公幼就讀。

教育局鄭新輝局長表示，教育局近年努力推展公共化教保服務，113年新市區整體核定招收數將再增加106名，連同新市幼兒園的256名，將可達到466名，有助於更多在南科工作的雙薪家庭安心定居，減輕托育負擔。

另在合併整建前，為確保園生活動安全無虞，原規畫在新市幼兒園與港墘、大營、大社分班的耐震補強工程案，仍將依原訂期程委由區公所進行發包工程，預訂2011年完成補強作業。

幼兒園 教育局

延伸閱讀

拿芒果砸七旬翁引眾怒 男依社會秩序維護法移送判免罰

北市禁校地外借辦普度？里長轟民政局

校園不外借辦普渡 北市府：未嚴格限制

通往大海的絕美公路！淡水「藍海大道」成爆紅秘境，美度堪比台東苗栗

相關新聞

影／農民久等！麻豆文旦大果收購今啟動 車輛大排長龍

台南市今天啟動文旦大果收購，以每公斤10元收購不符合外銷、內銷及加工規格之大果果實作為清潔用品或有機質肥料等循環再利用資...

移除外來巫婆鳥 林管處借重鄒族獵人槍法獵殺近2千隻

外來種埃及聖鹮黑色嘴巴，像把尖尖的大鐮刀，被稱為「巫婆鳥」， 36年從6隻暴增至8千隻，先擴散西部沿海濕地，近年逼近內陸...

無人機模擬訓練中心啟用 台南消防局無人機隊同步成軍

台南市消防局參考國內外資訊，打造國內第一座無人機模擬訓練中心，今天上午在永華訓練中心啟用，台南市長黃偉哲等人共同揭幕啟用...

解決安平舊城區交通問題 和緯路五段延伸道路今開工

為了解決台南市安平舊城區交通壅塞問題，市府工務局預計將中西區和緯路五段道路延伸到安平區，長度約1公里，今天由市長黃偉哲主...

台南新市幼兒園要大變身 合併分班整建新園舍

台南市新市幼兒園共有5處據點，但都設在社區活動中心，和社福機構共用。教育局今天宣布，2024年興建整體幼兒園社，並且新增...

南一中偏鄉之光楊振杰昏迷一度傳醒 成大：不會這麼快

台南一中學生楊振杰指考放榜錄取長庚中醫系，成為高雄偏鄉村落裡第一位考上醫科的學生，但上周六與同學騎機車外出卻發生車禍昏迷...

巷弄街道狹小擾民通行 北港鎮安宮內縮廟牆拓道

「足歹行的小路」雲林縣定古蹟北港鎮安宮座落在館前街巷弄中，周邊爲住宅區，還有多處無尾巷，附近數十戶居民多年來僅能靠廟宇西...

嘉義城隍廟鬼門開前淨爐除穢 上千人擠爆會場

今天進入農曆7月普度月，嘉義城隍廟昨晚8點半，在鬼門開前將傳統民俗「淨爐除穢」敕水禁壇科儀開放民眾參與，現場湧入上千人，...

情人節前配天宮首辦拋繡球 母親為科技新貴女兒報名

上半年受疫情影響，許多計畫結婚新人將婚禮延期或取消，疫情解封，媒人婆應接不暇，嘉義縣嚴選伴手禮協會理事長兼媒人婆黃淑晴，...

安平「孤棚祭」 台灣農曆7月最特別祭祀方式

今天是農曆初一，台南市安平港仔尾靈濟殿將在8月27日舉辦全國唯一「孤棚祭」，當天將搭建造型特殊的孤棚，有別於其他地方的搶...

安平再生水廠動土 要南科不缺水

台南市啟動安平再生水廠新建工程，昨天由行政院長蘇貞昌主持開工典禮，預計2024年11月完工後，每天可供應3.75萬噸工業...

水利會10月改國有 自救會提請釋憲

立法院今年7月通過「農田水利法」，農田水利會今年10月1日起將由國家承接，護水護產顧農民自救會法律顧問、前台南縣長蘇煥智...

熱門新聞

整合汐民線、基隆輕軌？ 新北：等交通部決定

影／南投垃圾山竟比國道6號還高 中央將砸3億清運

被丟包？爬太武山等4小時遊覽車沒來 金門縣府說話了

桃市半年行人車禍18死1686傷 市警9月起全面路口大執法

台北市府不租了？ 八德監理所恐搬家

166年基隆中元祭今晚點燈 明開鬼門老大公廟人流管制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。