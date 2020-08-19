台南新市幼兒園要大變身 合併分班整建新園舍

台南市新市幼兒園共有5處據點，但都設在社區活動中心，和社福機構共用。教育局今天宣布，2024年興建整體幼兒園社，並且新增班級到9班，也將讓新市區的公共化教保覆蓋率超過5成，每10名幼兒有5人以上可讀公立幼兒園，享有平價優質教保服務。

台南市的幼兒園除設在國小外，另有獨立幼兒園，其中位在新市區的新市幼兒園共有5個據點，除了新市幼兒園外，另有社內、港墘、大營及大社等4個分班，但都位於活動中心內，家長普遍反映，活動空間狹窄。為此教育局決定另建新市幼兒園、社內、港墘、大營分班整併，獨立興建園社，另大社分班2012年納入大社國小附屬幼兒園。

市長黃偉哲表示，地點已找好，位於新市區富中街、富林路、富安一街、富安二街間的文小2教育用地，總經費1.2億元，規模為2歲專班1班、3至5歲8班，可招收256名幼兒；再加上新市區各國小附屬幼兒園，到時候新市區公共化教保服務覆蓋率將提升至54.1%，每兩名幼兒就有1人可到公幼就讀。

教育局鄭新輝局長表示，教育局近年努力推展公共化教保服務，113年新市區整體核定招收數將再增加106名，連同新市幼兒園的256名，將可達到466名，有助於更多在南科工作的雙薪家庭安心定居，減輕托育負擔。

另在合併整建前，為確保園生活動安全無虞，原規畫在新市幼兒園與港墘、大營、大社分班的耐震補強工程案，仍將依原訂期程委由區公所進行發包工程，預訂2011年完成補強作業。