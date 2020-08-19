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南一中偏鄉之光楊振杰昏迷一度傳醒 成大：不會這麼快
台南一中學生楊振杰指考放榜錄取長庚中醫系，成為高雄偏鄉村落裡第一位考上醫科的學生，但上周六與同學騎機車外出卻發生車禍昏迷，昨天消息曝光，許多人都為他加油打氣，希望他快快轉醒，今天早上一度傳出好消息，但隨即校方又表示「還是沒醒」，成大醫院則表示，腦傷至少要一、兩個月的治療觀察期，但目前是往好的方向發展。
學校今天一早傳出家屬回應的好消息，表示楊振杰身體有動，「已經醒了」，但隨即又傳出動了之後仍又繼續昏睡中，家屬希望師生能夠錄音，播放給楊振杰聽，讓他加速轉醒。
據了解，楊振杰周一昏迷指數為7分，狀況不是太好，成大醫務祕書許志新表示，腦傷恢復需要時間，沒辦法說醒就醒，而且每個個案的情況都不太一樣，但楊振杰腦部受創的情況目前是往好的方向發展，雖然昨晚身體有動，但不能說是醒了，昏迷指數（最低3分、最高15分）仍在7分上下，屬於重度昏迷，未來至少還要有一到兩個月的觀察。
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