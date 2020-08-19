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南一中偏鄉之光楊振杰昏迷一度傳醒 成大：不會這麼快

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
南一中學生楊振杰的家屬今天到學校裡接受校長廖財固送出的慰問金。圖／南一中提供
南一中學生楊振杰的家屬今天到學校裡接受校長廖財固送出的慰問金。圖／南一中提供

南一中學生楊振杰指考放榜錄取長庚中醫系，成為高雄偏鄉村落裡第一位考上醫科的學生，但上周六與同學騎機車外出卻發生車禍昏迷，昨天消息曝光，許多人都為他加油打氣，希望他快快轉醒，今天早上一度傳出好消息，但隨即校方又表示「還是沒醒」，成大醫院則表示，腦傷至少要一、兩個月的治療觀察期，但目前是往好的方向發展。

學校今天一早傳出家屬回應的好消息，表示楊振杰身體有動，「已經醒了」，但隨即又傳出動了之後仍又繼續昏睡中，家屬希望師生能夠錄音，播放給楊振杰聽，讓他加速轉醒。

據了解，楊振杰周一昏迷指數為7分，狀況不是太好，成大醫務祕書許志新表示，腦傷恢復需要時間，沒辦法說醒就醒，而且每個個案的情況都不太一樣，但楊振杰腦部受創的情況目前是往好的方向發展，雖然昨晚身體有動，但不能說是醒了，昏迷指數（最低3分、最高15分）仍在7分上下，屬於重度昏迷，未來至少還要有一到兩個月的觀察。

成大醫院 南一中 指考

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