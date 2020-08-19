巷弄街道狹小擾民通行 北港鎮安宮內縮廟牆拓道

「足歹行的小路」雲林縣定古蹟北港鎮安宮座落在館前街巷弄中，周邊爲住宅區，還有多處無尾巷，附近數十戶居民多年來僅能靠廟宇西側狹小通道通往市區，但該道僅1米多寬，常發生機車需要「相閃車」狀況，廟方配合北港朝天宮周邊街道系統整合串街計畫工程，今天終於要將該道拓寬至3米，不但機車暢行無阻，也增加防災空間。

拓寬工程在雲林縣議員黃美蘭、北港鎮安宮主委莊松裕和總幹事楊駿騰等人持金鐵槌輕敲牆面下正式啟動，地方居民歡天喜地「終於不用排隊通行了！」

鎮安宮主委莊松裕表示，該通道雖然小，但卻是居民常年賴以通行的主要道路，不過寬度僅可容許一輛機車單向通行，對民眾的交通安全產生極大困擾，近期廟方配合改善計畫，在北港第一期工程中將道路從巷寬110公分，透過內縮廟宇外牆及部分空間把路拓寬為310公分。