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嘉義城隍廟鬼門開前淨爐除穢 上千人擠爆會場

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義城隍廟將傳統民俗「淨爐除穢」敕水禁壇科儀開放民眾參與，排隊人潮不斷。記者李承穎／攝影
嘉義城隍廟將傳統民俗「淨爐除穢」敕水禁壇科儀開放民眾參與，排隊人潮不斷。記者李承穎／攝影

今天進入農曆7月普度月，嘉義城隍廟昨晚8點半，在鬼門開前將傳統民俗「淨爐除穢」敕水禁壇科儀開放民眾參與，現場湧入上千人，排隊人潮從吳鳳北路繞行到蘭井街，超過一公里，還有民眾提早3小時來排隊，透過跨過香爐，希望能除厄運、保平安。

嘉義市副市長陳淑慧昨晚也代表市長黃敏惠參加敕水淨爐除穢科儀，陳淑慧表示，整整一個月的「綏靖諸羅城隍中元祭」，把全台獨嘉的宗教祭典完整呈現，期盼規模能夠越來越大，讓全國民眾了解嘉義在地的歷史城隍文化，歡迎來參加諸羅城隍普渡，體驗傳統之美。

嘉義城隍廟董事長賴永川說，此科儀主要敘述天地間之正氣可收禁人世間的一切邪惡，在混沌初開後，上天降賜真爐給人類，爐中的香煙代表天地精華充滿正氣，教導人心向善謙卑思念的文化。

道長做完一連串的儀式後，會引領斗燈首、信眾等跨過淨爐驅除厄運，然後才在農曆七月初一舉行鬼門開開普儀式，過去沒有對外公開，從去年開始開放民眾參與，城隍廟這項歷史悠久的祭厲傳統，是十分珍貴的無形文化資產。

這次城隍廟也將文創融入宗教文化，推出「綏靖嘉義城隍」為主題的祈福產品「城隍保庇正氣罩」，送給來參加「淨爐除穢」敕水淨穢科儀前300名有緣信眾，隨身攜帶可驅除身上邪惡之氣，庇佑平安。

嘉義城隍廟將傳統民俗「淨爐除穢」敕水禁壇科儀開放民眾參與。記者李承穎／攝影
嘉義城隍廟將傳統民俗「淨爐除穢」敕水禁壇科儀開放民眾參與。記者李承穎／攝影
嘉義城隍廟將傳統民俗「淨爐除穢」敕水禁壇科儀開放民眾參與。記者李承穎／攝影
嘉義城隍廟將傳統民俗「淨爐除穢」敕水禁壇科儀開放民眾參與。記者李承穎／攝影
嘉義城隍廟將傳統民俗「淨爐除穢」敕水禁壇科儀開放民眾參與，副市長陳淑慧也跨過香爐。圖／市府提供
嘉義城隍廟將傳統民俗「淨爐除穢」敕水禁壇科儀開放民眾參與，副市長陳淑慧也跨過香爐。圖／市府提供

嘉義 城隍廟 文創

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