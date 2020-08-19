嘉義城隍廟鬼門開前淨爐除穢 上千人擠爆會場

今天進入農曆7月普度月，嘉義城隍廟昨晚8點半，在鬼門開前將傳統民俗「淨爐除穢」敕水禁壇科儀開放民眾參與，現場湧入上千人，排隊人潮從吳鳳北路繞行到蘭井街，超過一公里，還有民眾提早3小時來排隊，透過跨過香爐，希望能除厄運、保平安。

嘉義市副市長陳淑慧昨晚也代表市長黃敏惠參加敕水淨爐除穢科儀，陳淑慧表示，整整一個月的「綏靖諸羅城隍中元祭」，把全台獨嘉的宗教祭典完整呈現，期盼規模能夠越來越大，讓全國民眾了解嘉義在地的歷史城隍文化，歡迎來參加諸羅城隍普渡，體驗傳統之美。

嘉義城隍廟董事長賴永川說，此科儀主要敘述天地間之正氣可收禁人世間的一切邪惡，在混沌初開後，上天降賜真爐給人類，爐中的香煙代表天地精華充滿正氣，教導人心向善謙卑思念的文化。

道長做完一連串的儀式後，會引領斗燈首、信眾等跨過淨爐驅除厄運，然後才在農曆七月初一舉行鬼門開開普儀式，過去沒有對外公開，從去年開始開放民眾參與，城隍廟這項歷史悠久的祭厲傳統，是十分珍貴的無形文化資產。