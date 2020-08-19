影／農民久等！麻豆文旦大果收購今啟動 車輛大排長龍

台南市今天啟動文旦大果收購，以每公斤10元收購不符合外銷、內銷及加工規格之大果果實作為清潔用品或有機質肥料等循環再利用資源，麻豆區今天一早柚農載運大果車輛就大排長龍，農民說，新種的柚樹都有大果文旦問題，政府能夠收購可以減少進入鮮果市場，讓品質好的文旦可以賣到好價格。

台南麻豆文旦進入採收期，農委會主委陳吉仲日前到麻豆產區與柚農座談，將第二階段大果收購啟動時程，授權給台南市政府農業局決定，市長黃偉哲在15日原本還語帶保留說「備而不用」，18日宣布從19日起由主產區麻豆、下營、官田、佳里等4家農會全力協助辦理收購事宜，每公斤收購價格10元。

麻豆區農會總幹事孫慈敏一早就坐鎮農會供銷部會場，她表示，配合市府作業收購大果文旦，19、20及21日上午，先收產銷班員，21日周五下午是收一般農民，產銷班員農會有資料，一般農民要拿所有權狀及本人存摺拿過來，農民將大果文旦載過來後先過磅離開時再磅空車，一分地收購150公斤為標準，果實有黃皮、爛果、太小果就不行，這是要做清潔用品及堆肥使用。

台南市農業局表示，第二階段收購大果分流措施下列，提醒農友配合收購期程送到農會指定地點，並注意勿將爛果及雜物混雜其中以利作業，農民如有相關收購事宜可洽各集貨農會推廣部。

1.麻豆農會：收購日自8月19日至8月21日計3天，上午8時至下午4時

2.下營農會：收購日自8月24日至8月26日計3天，上午8時30分至下午4時

3.官田農會：收購日為8月21日，上午9時至中午12時

4.佳里農會：收購日為8月21日，上午8時至中午12時

農業局長謝耀清表示，另針對台南麻豆文旦行銷措施已規畫一系列國內多元通路活動並積極拓展新加坡、加拿大、香港及日本等國，少部分的文旦大果因多屬新欉，透過二階段加工措施，將果品分流至加工廠商製成果汁、果乾、果醬等。