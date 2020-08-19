快訊

發願當醫師剛上醫科卻車禍昏迷 南一中楊振杰醒了

影／農民久等！麻豆文旦大果收購今啟動 車輛大排長龍

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南麻豆區農會今天啟動大果文旦收購。記者吳淑玲／攝影
台南麻豆區農會今天啟動大果文旦收購。記者吳淑玲／攝影

台南市今天啟動文旦大果收購，以每公斤10元收購不符合外銷、內銷及加工規格之大果果實作為清潔用品或有機質肥料等循環再利用資源，麻豆區今天一早柚農載運大果車輛就大排長龍，農民說，新種的柚樹都有大果文旦問題，政府能夠收購可以減少進入鮮果市場，讓品質好的文旦可以賣到好價格。

台南麻豆文旦進入採收期，農委會主委陳吉仲日前到麻豆產區與柚農座談，將第二階段大果收購啟動時程，授權給台南市政府農業局決定，市長黃偉哲在15日原本還語帶保留說「備而不用」，18日宣布從19日起由主產區麻豆、下營、官田、佳里等4家農會全力協助辦理收購事宜，每公斤收購價格10元。

麻豆區農會總幹事孫慈敏一早就坐鎮農會供銷部會場，她表示，配合市府作業收購大果文旦，19、20及21日上午，先收產銷班員，21日周五下午是收一般農民，產銷班員農會有資料，一般農民要拿所有權狀及本人存摺拿過來，農民將大果文旦載過來後先過磅離開時再磅空車，一分地收購150公斤為標準，果實有黃皮、爛果、太小果就不行，這是要做清潔用品及堆肥使用。

台南市農業局表示，第二階段收購大果分流措施下列，提醒農友配合收購期程送到農會指定地點，並注意勿將爛果及雜物混雜其中以利作業，農民如有相關收購事宜可洽各集貨農會推廣部。

1.麻豆農會：收購日自8月19日至8月21日計3天，上午8時至下午4時

2.下營農會：收購日自8月24日至8月26日計3天，上午8時30分至下午4時

3.官田農會：收購日為8月21日，上午9時至中午12時

4.佳里農會：收購日為8月21日，上午8時至中午12時

農業局長謝耀清表示，另針對台南麻豆文旦行銷措施已規畫一系列國內多元通路活動並積極拓展新加坡、加拿大、香港及日本等國，少部分的文旦大果因多屬新欉，透過二階段加工措施，將果品分流至加工廠商製成果汁、果乾、果醬等。

第一階段文旦加工措施在8月11日公告，加工廠商以每公斤12元以上收購，原公告收購目標量為500公噸，受理加工廠商申請量已達630公噸，再追加採購500 公噸加工果，第一階段採購加工果目標1000公噸。

台南麻豆區農會今天啟動大果文旦收購。記者吳淑玲／攝影
台南麻豆區農會今天啟動大果文旦收購。記者吳淑玲／攝影
台南麻豆區農會今天啟動大果文旦收購。記者吳淑玲／攝影
台南麻豆區農會今天啟動大果文旦收購。記者吳淑玲／攝影
台南麻豆區農會今天啟動大果文旦收購。記者吳淑玲／攝影
台南麻豆區農會今天啟動大果文旦收購。記者吳淑玲／攝影

文旦 農民 果汁

延伸閱讀

叫我第一名／花蓮文旦復興 奪伴手禮金獎

批北市畜產人事反改革 姚量議：非針對個人

柯市府日前拔北畜董座失利 董事長葉文忠今請辭

韓國瑜鵝蛋助孕說引熱議 嘉縣農會銷售狂漲3成

相關新聞

影／農民久等！麻豆文旦大果收購今啟動 車輛大排長龍

台南市今天啟動文旦大果收購，以每公斤10元收購不符合外銷、內銷及加工規格之大果果實作為清潔用品或有機質肥料等循環再利用資...

移除外來巫婆鳥 林管處借重鄒族獵人槍法獵殺近2千隻

外來種埃及聖鹮黑色嘴巴，像把尖尖的大鐮刀，被稱為「巫婆鳥」， 36年從6隻暴增至8千隻，先擴散西部沿海濕地，近年逼近內陸...

情人節前配天宮首辦拋繡球 母親為科技新貴女兒報名

上半年受疫情影響，許多計畫結婚新人將婚禮延期或取消，疫情解封，媒人婆應接不暇，嘉義縣嚴選伴手禮協會理事長兼媒人婆黃淑晴，...

安平「孤棚祭」 台灣農曆7月最特別祭祀方式

今天是農曆初一，台南市安平港仔尾靈濟殿將在8月27日舉辦全國唯一「孤棚祭」，當天將搭建造型特殊的孤棚，有別於其他地方的搶...

嘉義城隍廟鬼門開前淨爐除穢 上千人擠爆會場

今天進入農曆7月普度月，嘉義城隍廟昨晚8點半，在鬼門開前將傳統民俗「淨爐除穢」敕水禁壇科儀開放民眾參與，現場湧入上千人，...

安平再生水廠動土 要南科不缺水

台南市啟動安平再生水廠新建工程，昨天由行政院長蘇貞昌主持開工典禮，預計2024年11月完工後，每天可供應3.75萬噸工業...

水利會10月改國有 自救會提請釋憲

立法院今年7月通過「農田水利法」，農田水利會今年10月1日起將由國家承接，護水護產顧農民自救會法律顧問、前台南縣長蘇煥智...

嘉縣電動車廠房啟用 打造國家隊

政府推動2023年公車全面電動化，電動車品牌凱勝綠能科技公司在嘉義縣鹿草鄉馬稠後產業園區的一期廠房，昨天啟用，成目前台灣...

8旬嬤古法製龍眼乾 燒柴烘4天

雲林林內鄉地方特產「龍眼乾」，隨著烘焙師技藝缺乏傳承，幾乎停產，僅存幾個古窯還有在生火，8旬婦人黃淑嵋是鄉內少數的老師傅...

影／媽祖「不打擾的溫柔」 西螺福興宮封鐘鼓

迎接農曆7月「鬼門開」，陰間好兄弟、好姊妹將來到陽間度假一個月，接受陽間民眾準備的普度祭品款待。西螺福興宮在今天（農曆6...

垃圾場壓力大！林內公所預計10月啟動打包暫存

「清運解垃圾危機」雲林縣林內鄉的垃圾已超過2年未委外清運，垃圾場內積滿6000多噸垃圾，成了一座座小型垃圾山景象，林內鄉...

雲林同鄉會捐車 助夜市慈愛會行善走透透

雲林同鄉總會今天在立法委員劉建國協助下，捐贈一輛慈善車予社團法人雲林縣夜市慈愛會，期透過慈善車啟用，讓慈愛會擁有更強行動...

熱門新聞

竹市城隍廟廣場啟用再造百年人本廟埕 嚴禁停車設攤

整合汐民線、基隆輕軌？ 新北：等交通部決定

影／南投垃圾山竟比國道6號還高 中央將砸3億清運

被丟包？爬太武山等4小時遊覽車沒來 金門縣府說話了

談基隆輕軌整合 林右昌：未來民生汐止線恐只剩東段

2100萬元裝修公教福利中心 苗栗勞工團體終於有「家」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。