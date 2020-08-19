移除外來巫婆鳥 林管處借重鄒族獵人槍法獵殺近2千隻

外來種埃及聖鹮黑色嘴巴，像把尖尖的大鐮刀，被稱為「巫婆鳥」， 36年從6隻暴增至8千隻，先擴散西部沿海濕地，近年逼近內陸低海拔山區，在台無天敵，為避免衝擊本土生態，農委會林務局去年起委託專業獵人移除成鳥，嘉義林區管理處借重輔導成立的阿里山鄒族獵人協會移除，今年移除成鳥目標2千隻，截至目前移除1784隻。

日前發生移除埃及聖鹮的安姓獵人槍枝走火受傷，林管處調查，安姓獵人是結束任務回家整理槍枝造成，槍傷無大礙，可以自由行動，他並非執行移除任務過程受傷，林管處移除埃及聖鹮的工作仍會持續。

林管處說，今年移除預定目標成鳥2000隻，截至目前已經移除1784隻成鳥，預計今年可達成目標，埃及聖鹮的活動區域，都在靠海邊或是接近內陸平原，移除作業都在白天進行。

鄒族獵人協會理事長高德生說，獵人受訓合格，槍法準，接受林管處委託到沿海地區獵殺埃及聖鹮，獵殺鳥屍須撿拾交給林管處登錄，才能銷毀領錢，獵人與林管處超前部署可達成目標，移除1隻成鳥可獲2千元補助，提供獵人賺外快機會。

但隨著埃及聖鹮不斷「進化」，學聰明，獵人也常空手而返，有時開車追蹤，耗了幾個小時，跑了幾十公里，連一隻都沒打到，獵殺埃及聖鹮，人鳥大戰鬥智也鬥力。

林務局保育組委託中華鳥會調查，外來種埃及聖族群不斷增加，會與本土鳥競爭築巢、搶食，對環境生態造成壓力，去年繁殖期，嘉義縣有鳥友及保育人士目擊牠們集體在沿海布袋鎮現蹤，還發現許多鳥巢；嘉縣生態保育協會總幹事蘇銀添說，歐盟將埃及聖鹮列為百大入侵物種，縣轄內陸農田、海濱濕地都有牠們身影，甚至在地繁殖，族群快速擴張。