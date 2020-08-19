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情人節前配天宮首辦拋繡球 母親為科技新貴女兒報名
上半年受疫情影響，許多計畫結婚新人將婚禮延期或取消，疫情解封，媒人婆應接不暇，嘉義縣嚴選伴手禮協會理事長兼媒人婆黃淑晴，選定七夕情人節前周末晚間，與縣定古蹟朴子市配天宮，舉辦首次拋繡球活動，報名男女來自各地，限20對，男多於女，有母親擔心在竹科工作的科技新貴女兒終身大事，為女兒報名參加。
黃淑晴說，忙碌工商社會，又碰上疫情，許多適婚男女缺少社交，失去締結姻緣機會，情人節將近，為營造朴子溢幸福姻緣城，配合三倍券發放，創造經濟，為未婚男女牽紅線，周末晚間6點在配天宮首辦拋繡球未婚聯誼。
周末晚間6點拋繡球登場前，下午4點到6點安排80名裝扮「小格格」、「小少爺」小朋友，與民眾一起從配天宮出發，循古禮踩街遊朴子城，邀請鄉親穿代表喜氣洋溢紅色系列衣服踩街，走完全程送行腳禮「藍白拖鞋一雙」。
黃淑晴說，她透過臉書社群公告，歡迎未婚青年男女報名，反應熱烈，男女各20人，報名資格限70年次至85年次，專科以上畢業，不限縣市，男生繳報名費500元，女生免費，女生至今13人報名，條件不錯，有母親為科技新貴女兒報名，男生28人報名，配對成功送福袋。
黃淑晴表示，配天宮「燈花媽」讓久婚不孕夫妻，求花賜子，遠近馳名，朴子又是刺繡重鎮，婚嫁用品，如八仙彩、鴛鴦枕頭套、龍鳳被單、雙囍床單，大多出自朴子，拋繡球活動搭配嚴選伴手禮攤位展售及摸彩，邀縣長翁章梁到場扮月下老人，為未婚青年男女牽姻緣。
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