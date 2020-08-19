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安平「孤棚祭」 台灣農曆7月最特別祭祀方式

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安平孤棚祭是台灣在農曆7月最特別祭祀方式。圖／台南市文化局提供
台南市安平孤棚祭是台灣在農曆7月最特別祭祀方式。圖／台南市文化局提供

今天是農曆初一，台南市安平港仔尾靈濟殿將在8月27日舉辦全國唯一「孤棚祭」，當天將搭建造型特殊的孤棚，有別於其他地方的搶孤等活動，當天有綁篙餞DIY，即日起至21日下午5時止接受報名。

靈濟殿「孤棚祭」以5根圓柱搭起15台尺高的棚面，棚面西側搭案桌，再由案桌前降下白布，白布一直延伸垂直置運河水中，作為接引老大公的路徑；另4邊圓柱各懸掛1隻大豬公和雜糧，棚上有「篙串」，繫各式祭品，是少見的孤棚外觀及祭典方式。今年並持續舉辦綁篙餞DIY體驗活動。

「孤棚祭典」在2017年獲台南市政府登錄為無形文化資產，安平區長賴青足表示，透過「孤棚祭典」讓大家認同安平「靈濟殿」的用心，將傳統宗教文化的精隨善加保存及宣傳。

靈濟殿管理委員會主委何志章表示，「孤棚祭」除了對神明表達酬神還願的感激、感恩、感謝之外，更具意義的是，充分地顯現出在地居民的凝聚力，以及親善團結的感情，這也是現代社會一再強調的社區互動傳承要素。

孤棚祭活動全程免費，廟方將贈送餐點與精緻禮品，當天下午3時在運河博物館集合，讓民眾認識孤棚祭的意義，然後至靈濟殿綁篙餞。活動採線上報名，安平區公所網站

n=20681&sms=19106)，當日可接受現場報名10人，若有問題可洽詢安平文教基金會楊雅萍小姐06-2996195。

DIY 搶孤 文化資產

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