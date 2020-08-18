影／媽祖「不打擾的溫柔」 西螺福興宮封鐘鼓

迎接農曆7月「鬼門開」，陰間好兄弟、好姊妹將來到陽間度假一個月，接受陽間民眾準備的普度祭品款待。西螺福興宮在今天（農曆6月29日）下午5點30分依俗「封鐘鼓」，避免鳴鐘擊鼓驚擾或驚嚇到好兄弟、好姊妹，停止鳴鐘擊鼓1個月，也不放鞭炮。

西螺福興宮董事程明瓏表示，廟裡神尊或祭典鐘鼓齊鳴為警示象徵，代表神明威儀，守護在廟內外的無形神將神兵，聽由鐘鼓聲作為警戒護衛。為了讓好兄弟能接受民眾普施，不被兵將驚擾，依例從子時起暫封鐘鼓，避免擊鼓鳴鐘，也代表太平媽普度眾生的慈悲精神。

在鐘鼓齊鳴後，廟方執事人員請出封條，架梯將封條貼在左鐘、右鼓上完成封鐘鼓儀式。為避免發生誤鳴，廟方也將在自動擊鼓器上貼封條，並拔除電源，讓陰間兄弟姊妹能享受平靜時光，自在於陽間度假。

廟方指出，在農曆6月29日封鐘鼓儀式後，農曆7月22日（國曆9月9日）將依百年習俗舉辦慶讚中元普度法會，特別規畫拔薦超度儀式，提供信眾針對祖先、冤親債主、動物靈、嬰靈等對象，設置專屬牌位、功德牒文與財帛資糧包等，讓信眾透過普度儀式追思親朋好友和寵物，表達對往生靈的懷念。