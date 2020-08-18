東山龍眼及咖啡聞名全台 黃偉哲等人向日本推廣

台南市長黃偉哲今下午邀請農糧署長胡忠一及日本笠間台灣辦事處長木下知香等人，一同至東山區仙湖農場，體驗龍眼採果樂趣，還參觀桂圓焙製、品嘗東山精品咖啡及手做桂圓雪Q餅等，深入認識東山咖啡、龍眼產業特色。

黃偉哲表示，台南龍眼產量、種植面積都是全台灣第一，龍眼蜜及東山咖啡遠近馳名，希望將台南優質農特產品一項一項推廣給全台灣民眾，甚至到國外日本，希望未來有更多人來東山遊玩、品嘗美食及採買伴手禮。

台南市龍眼種植面積約3769公頃，產量約3787公噸，有粉殼、潤蒂、菱角、紅殼、十月等品種，黃偉哲偕同胡忠一、木下知香採摘新鮮龍眼甘甜可口，再參訪透過傳統灶寮經5至7天焙製才能成就一顆顆帶有獨特香氣的桂圓，焙製過程更需時時照看，讓人深切體會桂圓得之不易。

農業局長謝耀清、東山區長董麗華、東山農會總幹事余淑琴、市議員李宗翰等人也陪同，體驗採摘龍眼及手做餅乾，期盼將東山龍眼、咖啡等農特產品行銷至全國。

一行人也品嘗東山有機咖啡，大讚香醇可口；黃市長也感謝農糧署長期支持，合作輔導東山區公所及農會辦理東山咖啡節文化產業活動、咖啡評鑑及觀摩、杯測相關課程等。