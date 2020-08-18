垃圾場壓力大！林內公所預計10月啟動打包暫存

「清運解垃圾危機」雲林縣林內鄉的垃圾已超過2年未委外清運，垃圾場內積滿6000多噸垃圾，成了一座座小型垃圾山景象，林內鄉長張維崢表示，經公所向環保署爭取，預計10月開始打包6000噸垃圾，讓垃圾危機化為環境轉機，並減輕垃圾場負荷。

張維崢指出，林內鄉持續進行常民宣導政策，要求鄉親從居家垃圾落實減量，原本日產垃圾量約8到9噸，實行後降低至5.5噸；鄉內垃圾在107年前縣長李進勇任內曾委外清運500噸，後來無法外運，至今已兩年多沒外運，造成垃圾場堆滿待處理的大小垃圾山。

大量垃圾囤積已經成為環境負擔，於是公所向環保署爭取額度，日前中央也已同意撥6000噸，提供鄉內進行垃圾打包暫存，預計10月進行。張維崢認為，垃圾打包不是解決問題的唯一途徑，因此仍呼籲鄉親配合落實垃圾減量，從源頭控管垃圾產生。