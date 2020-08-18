快訊

近期首艘美軍艦艇通過台灣海峽！ 兩岸艦艇監控中

雲林同鄉會捐車 助夜市慈愛會行善走透透

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
慈善車的加入讓雲林縣夜市慈愛會的行善腳步如虎添翼，幫助更多艱苦人。記者陳苡葳／翻攝
慈善車的加入讓雲林縣夜市慈愛會的行善腳步如虎添翼，幫助更多艱苦人。記者陳苡葳／翻攝

雲林同鄉總會今天在立法委員劉建國協助下，捐贈一輛慈善車予社團法人雲林縣夜市慈愛會，期透過慈善車啟用，讓慈愛會擁有更強行動力，全縣走透透行善，幫助更多艱苦人。

雲林縣夜市慈愛會2010年由7位夜市同業共同發起成立，主要協助縣內因生活困頓，而無法順利辦理往生親人安葬事宜的家庭，讓往生者得以走完人生最終路途，已累積幫助近3000名艱苦人安葬，捐助喪葬費達1億2200多萬元。

劉建國說，雲林縣幅員遼闊，涵蓋山區海濱，慈善會會員長年使用個人車輛，耗損情形嚴重，不敷使用，因此眼前極需一輛慈善車，他感動同鄉會展現雲林人團結、友愛的精神，願意伸出援手。

慈愛會理事長陳鴻榮從總會長李景雄手中接過新車鑰匙，內心感動萬分，雙方在劉建國的見證下，一起圓滿了想幫助社會的這分愛心。

劉建國表示，雲林夜市慈愛會2013年起在地方頻發聲，希望爭取低收入戶者納骨塔位全額補助，經努力後，2015年雲林縣殯葬管理自治條例通過補助，隨後也在立法院提案推動殯葬管理條例，增訂第21條之1修正案，最後在民國108年5月1日三讀通過殯葬條例「艱苦人條款」，全國各縣市低收入戶塔位及火化費用全免，讓更多艱苦人受惠。

雲林同鄉總會總會長李景雄（左）在立委劉建國（中）的見證下，將慈善車鑰匙交付予雲林縣夜市慈愛會理事長陳鴻榮。記者陳苡葳／翻攝
雲林同鄉總會總會長李景雄（左）在立委劉建國（中）的見證下，將慈善車鑰匙交付予雲林縣夜市慈愛會理事長陳鴻榮。記者陳苡葳／翻攝

劉建國 夜市 低收入戶

延伸閱讀

人人戴口罩難讀唇語溝通 聽障團體找立委陳情尋求協助

高雄市長選舉倒數 劉建國到雲林高鐵站為陳其邁拉票

打通國3古坑段側車道 7.58億經費 中央全額補助

影／立院全武行連續圖 看吳秉叡左直拳與魯明哲的反擊

相關新聞

避免嚇到好兄弟 新港奉天宮舉行封鐘鼓儀式

嘉義縣新港奉天宮每年農曆6月最後一天會舉行百年傳統「封鐘鼓」儀式，今天上午由董事長何達煌依循古法親自封鐘鼓，避免農曆7月...

垃圾場壓力大！林內公所預計10月啟動打包暫存

「清運解垃圾危機」雲林縣林內鄉的垃圾已超過2年未委外清運，垃圾場內積滿6000多噸垃圾，成了一座座小型垃圾山景象，林內鄉...

雲林同鄉會捐車 助夜市慈愛會行善走透透

雲林同鄉總會今天在立法委員劉建國協助下，捐贈一輛慈善車予社團法人雲林縣夜市慈愛會，期透過慈善車啟用，讓慈愛會擁有更強行動...

影／8旬嬤循古法循烘焙龍眼 柴燒飄香數十載

雲林林內鄉地方特產「龍眼乾」幾乎停產，僅存幾個古窯還有在生火，以柴燒烘焙龍眼。自幼跟隨長輩烘焙龍眼的黃淑嵋阿嬤，是鄉內少...

植物殺手小花蔓澤蘭衝擊生態 趁開花前拔除最佳

被各界視為「植物殺手」的強勢外來種小花蔓澤蘭，只要一點根就能繁殖，蔓延速度驚人，也影響台灣生態甚鉅，在雲林縣山區或平地閒...

台南神秘「出皇帝龍喉池」 曾神預言馬英九、陳水扁當總統？

台南麻豆水堀頭「龍喉」池打從清朝便傳說「會出皇帝」，2000年陳水扁當選總統，此說更甚囂塵上，沒想到2008年竟又從池中挖出一匹馬的骨骸，結果馬英九真的當選，新傳說「馬占龍穴」更讓地方不得不信，連道路開發都要求避開這塊風水寶地。

秘方引發鉛中毒的醫師也在台南看診 衛生局緊急稽查

台中盛唐中醫診所中藥引發病患鉛中毒，事件愈滾愈大，台南市衛生局今天表示，已被收押的診所醫師呂世明之前也有到台南看診，分別...

懷念母親大愛 台南企業家捐救護車回饋社會

上億保險經紀人公司及股東稅承國、陳麗美賢伉儷，為回饋社會，捐贈一輛救護車給南化地區使用，今天上午9點多在台南市消防局舉行...

雲嘉南人口及住宅普查處 揭牌

109年人口及住宅普查將在11月8日至11月30日實施，人口及住宅普查是每隔10年辦理1次調查，自民國45年開辦以來，今...

鉛中毒事件引不安／雲林中醫師中藥商 宣誓用藥自律

台中中醫診所鉛中毒事件如雪球般越滾越大，讓不少民眾對中藥用藥產生不安疑慮，雲林也因此受牽連，造成就診率下降近2成，縣內中...

邁向乾淨城 嘉市汙水道工程開工

嘉義市汙水下水道系統第一期分支管網及用戶接管，第2、3標工程昨天開工，明年8月完工，市長黃敏惠說，汙水下水道是看不到的文...

南科7區特定區 將加速開發

台南市府為配合台南科學工業園區三期計畫，打算將南科周邊尚未開發的7區特定區，一口氣在明年提出細部計畫，變更都市計畫，釋出...

熱門新聞

竹市城隍廟廣場啟用再造百年人本廟埕 嚴禁停車設攤

美學生活步道23樓高建案動工 徐耀昌認為商圈發展可期

影／基隆潮境、龍洞灣珊瑚出現「癩痢頭」 潛水教練心驚

柯市府日前拔北畜董座失利 董事長葉文忠今請辭

談基隆輕軌整合 林右昌：未來民生汐止線恐只剩東段

汐止最大特色公園將開闢 地方盼禮門溪納規劃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。