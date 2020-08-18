雲林同鄉會捐車 助夜市慈愛會行善走透透

雲林同鄉總會今天在立法委員劉建國協助下，捐贈一輛慈善車予社團法人雲林縣夜市慈愛會，期透過慈善車啟用，讓慈愛會擁有更強行動力，全縣走透透行善，幫助更多艱苦人。

雲林縣夜市慈愛會2010年由7位夜市同業共同發起成立，主要協助縣內因生活困頓，而無法順利辦理往生親人安葬事宜的家庭，讓往生者得以走完人生最終路途，已累積幫助近3000名艱苦人安葬，捐助喪葬費達1億2200多萬元。

劉建國說，雲林縣幅員遼闊，涵蓋山區海濱，慈善會會員長年使用個人車輛，耗損情形嚴重，不敷使用，因此眼前極需一輛慈善車，他感動同鄉會展現雲林人團結、友愛的精神，願意伸出援手。

慈愛會理事長陳鴻榮從總會長李景雄手中接過新車鑰匙，內心感動萬分，雙方在劉建國的見證下，一起圓滿了想幫助社會的這分愛心。

劉建國表示，雲林夜市慈愛會2013年起在地方頻發聲，希望爭取低收入戶者納骨塔位全額補助，經努力後，2015年雲林縣殯葬管理自治條例通過補助，隨後也在立法院提案推動殯葬管理條例，增訂第21條之1修正案，最後在民國108年5月1日三讀通過殯葬條例「艱苦人條款」，全國各縣市低收入戶塔位及火化費用全免，讓更多艱苦人受惠。