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避免嚇到好兄弟 新港奉天宮舉行封鐘鼓儀式

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣新港奉天宮董事長何達煌今天親自依循古禮封鐘鼓，避免不知情者誤敲，驚嚇到陽間接受普度的好兄弟。圖／新港奉天宮提供
嘉義縣新港奉天宮董事長何達煌今天親自依循古禮封鐘鼓，避免不知情者誤敲，驚嚇到陽間接受普度的好兄弟。圖／新港奉天宮提供

嘉義縣新港奉天宮每年農曆6月最後一天會舉行百年傳統「封鐘鼓」儀式，今天上午由董事長何達煌依循古法親自封鐘鼓，避免農曆7月期間被不知情者誤敲，驚嚇來到陽間接受普度的「先民、好兄弟」。

何達煌表示，奉天宮每逢農曆初一、十五及十四、月底4天，早晚都會鳴鐘擊鼓，以示敬神，但到了農曆7月，媽祖不忍心傷害無家可歸的「先民、好兄弟」依例禁止，廟方將整整1個月都不燃鞭炮、不誦經，直到農曆8月1日上午5時才開封，展現媽祖慈悲普度眾生的精神。

新港奉天宮因應新冠肺炎疫情，將於農曆7月6日至8日連續3天，請高功道長於廟前廣場舉行「靈寶禳灾和瘟息災祈安暨無上拔度普度齋壇」，為信眾消災祈福，奉天宮表示，許多廟宇皆已改為電動式鐘鼓，現今奉天宮依然遵循傳統古禮「封鐘鼓」作法很特別。

嘉義縣新港奉天宮依循古禮舉行封鐘鼓儀式，避免不知情者誤敲，驚嚇到陽間接受普度的好兄弟。圖／新港奉天宮提供
嘉義縣新港奉天宮依循古禮舉行封鐘鼓儀式，避免不知情者誤敲，驚嚇到陽間接受普度的好兄弟。圖／新港奉天宮提供
嘉義縣新港奉天宮今天上午依循傳統古禮舉辦封鐘鼓儀式。圖／新港奉天宮提供
嘉義縣新港奉天宮今天上午依循傳統古禮舉辦封鐘鼓儀式。圖／新港奉天宮提供

奉天宮 媽祖 新冠肺炎

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