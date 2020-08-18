聽新聞
test
0:00 / 0:00
避免嚇到好兄弟 新港奉天宮舉行封鐘鼓儀式
嘉義縣新港奉天宮每年農曆6月最後一天會舉行百年傳統「封鐘鼓」儀式，今天上午由董事長何達煌依循古法親自封鐘鼓，避免農曆7月期間被不知情者誤敲，驚嚇來到陽間接受普度的「先民、好兄弟」。
何達煌表示，奉天宮每逢農曆初一、十五及十四、月底4天，早晚都會鳴鐘擊鼓，以示敬神，但到了農曆7月，媽祖不忍心傷害無家可歸的「先民、好兄弟」依例禁止，廟方將整整1個月都不燃鞭炮、不誦經，直到農曆8月1日上午5時才開封，展現媽祖慈悲普度眾生的精神。
新港奉天宮因應新冠肺炎疫情，將於農曆7月6日至8日連續3天，請高功道長於廟前廣場舉行「靈寶禳灾和瘟息災祈安暨無上拔度普度齋壇」，為信眾消災祈福，奉天宮表示，許多廟宇皆已改為電動式鐘鼓，現今奉天宮依然遵循傳統古禮「封鐘鼓」作法很特別。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言