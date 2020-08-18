避免嚇到好兄弟 新港奉天宮舉行封鐘鼓儀式

嘉義縣新港奉天宮每年農曆6月最後一天會舉行百年傳統「封鐘鼓」儀式，今天上午由董事長何達煌依循古法親自封鐘鼓，避免農曆7月期間被不知情者誤敲，驚嚇來到陽間接受普度的「先民、好兄弟」。

何達煌表示，奉天宮每逢農曆初一、十五及十四、月底4天，早晚都會鳴鐘擊鼓，以示敬神，但到了農曆7月，媽祖不忍心傷害無家可歸的「先民、好兄弟」依例禁止，廟方將整整1個月都不燃鞭炮、不誦經，直到農曆8月1日上午5時才開封，展現媽祖慈悲普度眾生的精神。