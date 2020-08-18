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白河蓮花季 「看見白河」攝影比賽冠軍出爐

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
白河蓮花季 「看見白河」攝影比賽，圖為冠軍「採蓮子-光之舞者」作品。圖／白河區公所提供
白河蓮花季 「看見白河」攝影比賽，圖為冠軍「採蓮子-光之舞者」作品。圖／白河區公所提供

台南市政府白河區公所為推廣白河蓮田風光與在地美景，辦理2020白河蓮花季「看見白河」攝影比賽，今成績出爐，作者曾國根，以「採蓮子-光之舞者」奪冠，將可獲得1萬元禮券與獎狀。

上述攝影比賽，上月底截止徵件，共計90人報名參賽、323件攝影作品。今在白河區公所舉辦公開評選，邀請楊千毅老師、陳清棋老師、台南市農村再生社區營造協會理事長吳長庚及公所同仁擔任評審。

經評審委員三階段評比成績出爐；第1名作品「採蓮子-光之舞者」作者曾國根，獲得1萬元等值禮卷與獎狀，第2名作品「夢幻晨影」作者吳南賢獲7500元禮券、獎狀，第3名作品「採蓮農」作者陳素英獲得5000元禮卷、獎狀，另外還選出佳作15名，各獲得500元禮券、獎狀。

白河區公所說，本次攝影比賽得獎作品，將於日後廣泛用於活動行銷，並讓更多人看見台南之美。今年度以採蓮子-光之舞者奪冠，相片中藉由紀錄蓮農的生活，捕捉當在農民清晨採蓮子的神韻，在一張照片故事中，流露出動態的故事性，相當吸睛。

白河蓮花季 「看見白河」攝影比賽，成績出爐，圖為第二名「夢幻晨影」作品。圖／白河區公所提供
白河蓮花季 「看見白河」攝影比賽，成績出爐，圖為第二名「夢幻晨影」作品。圖／白河區公所提供
白河蓮花季 「看見白河」攝影比賽，成績出爐，圖為第三名「採蓮農」。圖／白河區公所提供
白河蓮花季 「看見白河」攝影比賽，成績出爐，圖為第三名「採蓮農」。圖／白河區公所提供

攝影比賽 白河 禮券

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