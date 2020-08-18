植物殺手小花蔓澤蘭衝擊生態 趁開花前拔除最佳

被各界視為「植物殺手」的強勢外來種小花蔓澤蘭，只要一點根就能繁殖，蔓延速度驚人，也影響台灣生態甚鉅，在雲林縣山區或平地閒置空間也很常見。林內鄉公所農業課長蔡宜勳表示，每年8月15日至9月15日為林務局小花蔓澤蘭防治月，民眾在居家環境若發現該物種可自行清除；公所也會安排前往山區村落進行大量剷除作業，減低對生態環境的損害。

蔡宜勳表示，小花蔓澤蘭繁殖力強，每平方公尺至多可生產17萬粒種子，且可無性生殖，常生長於海拔1200公尺以下平地、農田、果園和林地等光照充足的地方。

除山區經常能見大片藤蔓，在馬路、路燈上也現蹤了，且威脅性極強，一旦攀爬至樹上或農作物，藤蔓纏繞會造成植物無日照，沒辦法行光合作用而健康衰退、產量降低甚至死亡。

每年10月進入小花蔓澤蘭開花期，趁開花結實前拔除就是最佳防治時機。蔡宜勳說，林務局每年補助經費，讓公所在8、9月期間能雇工前往林北、林茂、坪頂、湖本等靠近山區村落進行剷除作業，至今已進行約10年，效果彰顯，且連同平地道路旁樹木或路燈等公共空間也會一併剷除。