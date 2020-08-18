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防疫旅館吃緊 黃偉哲：安全無虞下儘量配合中央

中央社 / 台南18日電

隨著武漢肺炎境外移入病例增加及境外學生入境，防疫旅館開始吃緊；台南市長黃偉哲今天說，在安全情況下，台南儘量配合中央調度，若有安全疑慮又無法說服地方，中央得另闢他徑。

黃偉哲今天接受媒體聯訪時指出，6月7日解封以來，防疫旅館感覺好像要閒置了，未料隨著境外移入病例增加和境外學生入境，反而造成防疫旅館吃緊。

他表示，全台防疫旅館調度或區域調度，可互相支援，若全台都滿了要調度一般旅館，得使用獨立空調的樓層，最好是不要使用中央空調的旅館，否則會有安全疑慮。

他指出，在安全情況下，台南市儘量配合中央流行疫情指揮中心的決定，但若有安全疑慮又無法說服地方，疫情指揮中心得另闢他徑。

黃偉哲認為，入境台灣卻無家、無親人、無房產、無住宅者，有集中檢疫隔離的必要，既然如此，疫情指揮中心就沒必要帶來地方的疑慮，如此地方才能和中央配合。

防疫旅館 疫情 黃偉哲

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