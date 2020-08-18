秘方引發鉛中毒的醫師也在台南看診 衛生局緊急稽查

台中盛唐中醫診所中藥引發病患鉛中毒，事件愈滾愈大，台南市衛生局今天表示，已被收押的診所醫師呂世明之前也有到台南看診，分別在東區的中鏵唐中醫診所及中西區的金華唐中醫診所，初步抽驗病患提供的21件檢體，未發現問題，如果民眾曾服用兩家診所的中藥有疑問，可將藥品送衛生局檢驗。

盛唐中醫診所日前遭台中市政府衛生局查出自費中藥含有重金屬，已造成多名患者服藥後重金屬中毒，嚴重影響身體健康。而據悉，含有重金屬的藥物主要是治療癌症相關，為呂世明自己的「祕方」

台南市衛生局表示，經查呂世明之前曾到台南兩家診所看診，其中中鏵唐已看診多年，每個月兩次，都是周六下午，而金華唐則是在民國106年之前曾看診，目前已沒有，而兩家診所的名字中都有「唐」字，是否呂世明有入股，還要再查。

衛生局在本月4日兵分二路前往該兩家診所稽查，現場未發現非法中藥材，稽查人員並調閱病歷，一一電話聯絡，請病患協助提供中藥進行化驗。

衛生局表示，目前共有9位病患提供21件檢體(藥粉13件、藥材8件)送衛生局檢驗中心檢驗，檢驗項目為重金屬鉛及汞，檢驗結果均符合規定。

衛生局指出，民眾近期若對服用該兩家診所中藥有疑慮，可向衛生局提出送驗申請，時段為週一至週五每日上午8時至12時、下午1時30分至5時30分，請備妥足夠檢驗數量的中藥完整包裝(至少30克、30粒或藥粉包15包)，並攜帶購買憑證(藥袋、收據、掛號單等)至衛生局申請，或撥打06-2679751轉分機234，將由專人提供服務。

另外，民眾若服用該兩家診所中藥後，身體出現不適或疑似重金屬中毒現象，台南市目前有多家醫院有提供重金屬檢驗。

衛生局表示，衛生福利部早在民國94年5月1日就已全面禁止中藥用硃砂製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列，含鉛丹口服用中藥亦於80年9月18日禁止製造、調劑、供應，如查獲不法業者擅自使用，將會祭出重罰。