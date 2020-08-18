日本牙醫師遺愛 跨海捐贈溫暖台南家扶

生前在東京的執業牙醫小坂三千雄對台灣有著濃厚且深刻情感，並關心家扶弱勢貧童。近期這筆份來自異國的10萬元善款，漂洋過海為南台南家扶助學希望工程注入希望曙光。

小坂牙醫的太太呂小姐是台灣人，夫妻倆因喜愛台灣經常來台拜訪旅遊，對台灣的人情事物印象特別深刻，也因這段異國婚姻，夫妻倆鶼鰈情深，珍惜彼此一生緣份。

小坂醫師對台灣有著濃厚且深刻的情感，尤其2011年「311」日本大海嘯襲擊全日本後，台灣政府及民間跨越國際無私付出大量的捐助復原資金，讓他心中滿懷深深的謝意與感動。

小坂醫師生前喜歡音樂，擅長彈奏曼陀林琴及多姆拉琴，曾加入樂團經常隨著樂團到處演出，也長期到歐洲收購義大利名師手工昂貴曼陀林琴，曾捐贈30多把琴給奇美博物館典藏。

多年前小坂醫師因緣際會認識南台南家扶扶幼委員會常委紀慶玟，得知家扶基金會落地紮根台灣弱勢家庭及孩童近70年，服務專業且深化，生前還特別囑咐太太持續關心台灣及家扶的弱勢貧童。近日由於疫情關係，小坂太太委由紀慶玟轉交10萬元助學金給南台南家扶，完成先生遺愛。

南家扶主任李保良表示，小坂醫師的遺愛，讓已執行助學希望工程20餘年的南家扶，更加的有信心。在家扶助學路上有許多團體、公司及個人的愛心捐輸，才能成就孩子們的教育脫貧之路，而家扶兒也不負眾望，每年持續以優異成績考上國立學校。

感謝每一位助學人一起出力，成為孩子邁向無窮世代的「有力人士」；在即將開學之際，邀請更多人擔任助學有力人士，為家扶兒挺進最後一哩路，助學專線06-2506782，助學帳號00353368。