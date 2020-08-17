台南楠西養蜂產銷班取得農糧署產銷履歷 市長道賀

台南市楠西區養蜂產銷第3班今年依照「蜂蜜良好農業規範」(TGAP)參加產銷履歷驗證，率先通過集團驗證，市長黃偉哲下午到產銷班贈匾打氣，感謝養蜂班員積極努力，為台南市養蜂產業取得榮耀。

今天現場提供蜂蜜製成的各類麵包、點心製品讓來賓品嘗，黃偉哲一一試吃讚不絕口，大力推銷，呼籲各地遊客來楠西區觀光，別忘支持這裡品質最好的蜂產品。

黃偉哲表示，台南蜂蜜產量全國前幾名，但「品質是第一名，尤其是楠西」，感謝養蜂產銷第3班蔡班長及所有的班員，大家都非常辛苦、非常優質。，

他說，因為去年台灣氣候造成蜜蜂大量死亡，產量就差很多，因為環境的變遷，有時候農藥使用，造成去年蜂蜜產量不多，但是今年經過大家的努力漸漸恢復，品質也更好，因為有產銷履歷，商品價格在市面上多一、二成以上，冠軍蜜又有產銷履歷的，「有人說價格翻倍」，至少價格很好。

農業局長謝耀清表示，楠西區養蜂產銷第3班對於產品用心堅持，更特別請益農政單位、養蜂界、學術界前輩先進指導，進而提升蜂蜜產品品質，追求健康營養的訴求與品牌形象，將生產流程透明，提供高品質的蜂產品給消費者食用，藉由產銷履歷讓消費者提升對品牌的信任度，同時也讓班員們認同提供消費者優質的蜂蜜是一種榮耀與使命，實為同業中之表率。

農業局進一步說明，取得產銷履歷的蜂農都要完成養蜂事實登錄作業，並循蜂蜜生產的各階段作業標準流程，經過驗證機構嚴謹稽核程序與審查機制，確保蜂產品的品質安全及可追溯性。消費者購買前只要掃描產銷履歷標章上的QR Code，就可以查詢到該蜂蜜的逐筆生產紀錄，從蜂群照護、移箱訪花、採蜜濃縮、加工分裝到流通銷售的每一階段都可查詢。