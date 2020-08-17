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麥寮媽祖盃青棒菁英賽今開打 全國球隊齊聚拱範宮祈福

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林縣麥寮媽祖盃青棒菁英賽今天開打，來自全國的菁英球隊，齊聚拱範宮祈福，讓球賽順利爭取佳績。記者蔡維斌／攝影
雲林縣麥寮媽祖盃青棒菁英賽今天開打，來自全國的菁英球隊，齊聚拱範宮祈福，讓球賽順利爭取佳績。記者蔡維斌／攝影

2020麥寮拱範宮媽祖盃青棒菁英邀請賽今天開打，來自全國各地的三民高中、鶯歌工商、麥寮高中等12支國內青棒勁旅，將展開5天的賽事，爭取媽祖冠軍獎盃，歡迎民眾前往觀賞精彩球賽。

拱範宮主委張克中說，媽祖盃青棒球賽已進入第8屆，每年都為雲林縣掀起棒球熱賽盛事，今年來自全國各地青棒勁旅參賽，一年比一年強，期待在媽祖見證下，各地球員以球會友，也歡迎民眾來麥寮拜媽祖、看精彩球賽，品嚐特色美食。

麥寮高中校長林正雄說，麥寮高中棒球隊近年在地方熱情支持下，成績年年進步，愈打愈好，已擠進全國的前強，是全國高中甲組聯賽16強的常客，藉由媽祖盃大賽，讓球隊擁有更好的臨場經驗，有機會向其他強隊學習，精進自己球技，是很難得的菁英盛會。

今年參賽球隊：三民高中、北科附工、白河工商、秀峰高中、南港高工、陸興中學、普門高中、壽山高中、彰化藝術高中、鶯歌工商及地主麥寮高中組成紅、白兩隊等12支隊伍，比賽初賽採循環賽、複賽分兩組淘汰賽。

雲林縣麥寮媽祖盃青棒菁英賽今天開打，來自全國的菁英球隊，齊聚拱範宮祈福，讓球賽順利爭取佳績。記者蔡維斌／攝影
雲林縣麥寮媽祖盃青棒菁英賽今天開打，來自全國的菁英球隊，齊聚拱範宮祈福，讓球賽順利爭取佳績。記者蔡維斌／攝影

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