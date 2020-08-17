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嘉義市汙水道工程開工 邁進乾淨城市一大步

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市汙水下水道系統第一期分支管網及用戶接管第2、3標工程，今天開工。記者李承穎／攝影
嘉義市汙水下水道系統第一期分支管網及用戶接管第2、3標工程，今天開工。記者李承穎／攝影

嘉義市汙水下水道系統第一期分支管網及用戶接管第2、3標工程，今天開工，市長黃敏惠說，污水下水道是看不到的文明建設，未來整個城市將更加乾淨，水溝不會有積水、惡臭，也減少蚊蟲孳生，當化糞池拆除後，民眾也不必再抽水肥，省錢又衛生。

嘉義市府今辦工程祈福典禮，黃敏惠、營建署下水道工程處長曾淑娟參與儀式，嘉市汙水下水道系統共分三期，總建設經費約116億元，營建署補助92%，市府自籌8%，三期工程預計民國121年完工。第一期工程經費約32億元，預計先完成西區1萬5千戶用戶接管，屆時全市接管率將達15.28%。

黃敏惠說，未來家庭洗菜、洗米、洗澡、洗衣水和糞水等生活廢水，全部接入汙水系統，好處就是住家四周水溝平常就不會有積水，也免抽水肥，是看不到的重要工程，感謝營建署的大力支持。

曾淑娟指出，目前汙水處理廠以及主幹管已經建置完成，後續就是接家戶的用戶接管，嘉義市汙水下水道起步較晚，但可以參考其他縣市的推動經驗。

市府工務處指出，第一期尚未施作共6標，分支管網及用戶接管第2、3標工程，由高輝營造工程股份有限公司得標、並由亞新工程顧問股份有限公司設計監造，本案工期為750個日曆天，興建汙水幹管長度9712公尺及幹管鄰近42幢大樓之用戶接管，預計用戶接管為1886戶。

市府工務處指出，透過加速提升嘉義市用戶接管普及率，民眾生活汙水可透過汙水下水道系統收集，以密閉管線收集至水資源回收中心，經處理及消毒後再行放流，屆時居家汙水除可妥善處理外，亦可保持居家四週溝渠清淨。

嘉義市汙水下水道系統第一期分支管網及用戶接管第2、3標工程，今天開工。記者李承穎／攝影
嘉義市汙水下水道系統第一期分支管網及用戶接管第2、3標工程，今天開工。記者李承穎／攝影

嘉義 黃敏惠 污水

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