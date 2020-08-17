為挽救少子化七夕織女廟 恢復拋繡球招尪古俗

水林鄉七星宮是雲林唯一的織女廟，也是男女求姻緣聖地，水林鄉公所連辦20年七夕拋繡球招親，相當有趣，也促成幾段好姻緣，但隨著網路進步，古禮配親敵不過網路，停辦兩年後，公所為挽救少子化，今年復辦「球拋水淋意鎖情網，像極了愛情！」，邀大家踴躍報名求得好姻緣。

繡球招親的古俗，早被年輕世代遺忘，雲林縣唯一供奉織女的水林鄉後寮埔七星宮，每年農曆七月七日牛郎與織女會面之日舉辦拋繡球，延續古俗。

近年來網路風行配對軟體，許多年輕男女上網找對象，自行配對，成功率也不低，使得求神招親的古俗也漸被網路取代，在地方各界倡議下，水林公所決定恢復停辦兩年的七夕拋繡球活動。

水林鄉公所今天宣布決定於8月23日，在七星宮廣場恢復舉辦「球拋水淋意鎖情網，像極了愛情」。益全生化科技公司總經理王國全、七星宮主委王朝信、雲林縣議員蕭慧敏等人也贊助大批愛情紀念品，將送給七夕有緣人。

水林鄉長許山埜說，20年前公所開辦拋繡球招親，還在國內造成轟動，透過該活動配對不少佳偶，如今復辦，期待在七星娘媽庇佑下，為更多青年男女重新點燃愛情火花，『愛情強棒出擊』，好姻緣來牽成；同時藉以提高結婚率與生育率，挽救少子化危機。

活動當天有配對獎、人氣獎，更有七娘媽造型衣服、吊飾及抱枕等精美愛情紀念品，公所開放報名，報名求親的男性名額秒殺，女性還有15個名額，歡迎趕緊報名，在七娘媽見證與祝福下，早日脫單找到自己的Mr.Right。