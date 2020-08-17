快訊

臨床首例！台灣新冠疫苗研發 國光獲准人體試驗

打通嘉縣鹿草南北鬧區 3-3號道路今通車

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣鹿草鄉都市計畫3-3號道路今天舉行通車典禮，縣長翁章梁（右四）、立委蔡易餘（右三）、鹿草鄉長楊秀玉（左四）等人出席剪綵。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣鹿草鄉都市計畫3-3號道路今天舉行通車典禮，縣長翁章梁（右四）、立委蔡易餘（右三）、鹿草鄉長楊秀玉（左四）等人出席剪綵。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣鹿草鄉都市計畫3-3號道路（開山街）打通鹿草鬧區南北路網，今天舉行通車典禮，預計將有效改善上下班、課尖峰時段車流聚集情況，未來也將配合馬稠後產業園區開發，及7-5號等2條都市計畫道路的陸續闢建，大幅提升鹿草鄉都市生活機能，並提供便捷的交通功能。

嘉義縣政府表示，鹿草都市計畫區學校和行政機關林立，因缺乏南北向連接道路，人口密集的鹿草村、西井村和鹿東村民眾往來非常不便，只能繞行鹿草鄉公所前的長壽路，經常造成塞車、學生上學路險象環生，3-3號道路雖然全長只有300公尺，卻能確實改善鹿草鄉市區交通問題。

縣府表示，在嘉縣府、鹿草鄉公所及立委蔡易餘積極爭取下，獲內政部營建署生活圈計畫經費補助，3-3號道路全長300公尺，寬度12公尺，總經費7868萬5千元，中央補助5344萬6千元，地方自籌配合款2523萬9千元，由縣府及鹿草公所共同負擔，並納入都市防災系統及下水道改善工程。

縣長翁章梁表示，3-3號道路、7-5號道路，及鹿草4-1暨3-6號道路，經費由內政部營建署共核定3億5393萬元，這3條道路將大幅改善及提升鹿草市中心生活機能，都市發展將更為完善，配合馬稠後產業園區進入實質開發階段，帶動鹿草地區繁榮、愈來愈進步、發展。

嘉義縣鹿草鄉都市計畫3-3號道路今天舉行通車典禮，將有效改善上下班、課尖峰時段車流聚集情況。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣鹿草鄉都市計畫3-3號道路今天舉行通車典禮，將有效改善上下班、課尖峰時段車流聚集情況。圖／嘉義縣政府提供

都市計畫 嘉義 內政部

延伸閱讀

每10年一次 嘉縣人口及住宅普查11月8日起開始

韓國瑜鵝蛋助孕說引熱議 嘉縣農會銷售狂漲3成

搭上鵝蛋生子熱潮 嘉縣農會送0元鵝鐵蛋5分鐘拿光光

歷時13年台76線19線以西延伸工程今動工 估5年後通車　

相關新聞

為挽救少子化七夕織女廟 恢復拋繡球招尪古俗

水林鄉七星宮是雲林唯一的織女廟，也是男女求姻緣聖地，水林鄉公所連辦20年七夕拋繡球招親，相當有趣，也促成幾段好姻緣，但隨...

麥寮媽祖盃青棒菁英賽今開打 全國球隊齊聚拱範宮祈福

2020麥寮拱範宮媽祖盃青棒菁英邀請賽今天開打，來自全國各地的三民高中、鶯歌工商、麥寮高中等12支國內青棒勁旅，將展開5...

11月人口及住宅普查 普查員戴口罩上門

台灣每10年辦理一次基本國勢調查，109年人口及住宅普查將在11月8日至11月30日實施，雲林縣政府今天成立「雲林縣人口...

韓國瑜鵝蛋助孕說引熱議 嘉縣農會銷售狂漲3成

前高雄市長韓國瑜在造勢場合談到鵝蛋助孕，引起熱烈討論，嘉義縣農會今天推出免費送鵝蛋活動行銷農特產品，吸引民眾排隊領取；縣...

十年一次人口及住宅大普查 台南動員1316人次3周完成

行政院10年一次全國性人口及住宅普查11月將上路，台南市長黃偉哲今出席「台南市人口及住宅普查處」揭牌儀式，黃表示，人口及...

搭上鵝蛋生子熱潮 嘉縣農會送0元鵝鐵蛋5分鐘拿光光

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜今天搭上「鵝蛋熱潮」，於縣農會送0元100份鵝鐵蛋，後又加碼50份，不到5分鐘出清，搶頭香的是一名...

過溝建德宮火燈夜巡昨晚起駕 百年傳統點亮布袋街頭

嘉義縣布袋鎮過溝建德宮每年農曆7月前夕舉辦有百年傳統的「火燈夜巡」，昨晚起一連3天，由庄民手持火把，跟隨李王爺遶行庄頭、...

秋行軍蟲悄然現蹤 雲林二期作玉米應小心防範

雲林縣目前為食用玉米種植期間，秋行軍蟲已悄然現蹤，動植物防疫所指出，據去年防範經驗，因農民每天都會巡田，危害率較低，今年...

雲林斗南國小日式宿舍 變身雲林書藝中心

雲林斗南國小日式宿舍為雲林縣歷史建築，是日治時期最後一批興建宿舍中僅存的兩戶，雲林縣文化觀光處啟動修復及再利用工程，將重...

嘉縣府、台灣心義工團 幫低收戶蓋新家

嘉義縣竹崎鄉蔡姓屋主平時工作辛苦維持家計，妻子在家照顧5個小孩，一家住在通風採光不佳、屋況老舊的舊式磚造平房中，沒有足夠...

按季節管空汙 嘉市「藍天日」創新高

嘉義市空氣品質不良原因，春夏時節是因臭氧、秋冬則因懸浮微粒，市府環保局今年首創針對不同季節，採不同管制措施，目前藍天日數...

搭上養生風 台南大內酪梨身價翻轉

台南種植酪梨面積達330公頃全國第一，年產量2100公噸，每台斤40到50元，但酪梨早年推廣不易，10多年前曾敗市，每台...

熱門新聞

新北板中校門變告別式會場？ 原來在拍台劇

罕見「青蜂」再現台南東山 別以為是大頭蒼蠅

今晚新竹送肉粽路線曝光 在地人不解：現在是在跟風嗎？

台南夏日音樂節「將軍吼」爆紅 今晚2萬粉絲同歡

歷時13年台76線19線以西延伸工程今動工 估5年後通車　

桃市砸億元開發維護29款APP 5款不到1千人下載

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。