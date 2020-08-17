打通嘉縣鹿草南北鬧區 3-3號道路今通車
嘉義縣鹿草鄉都市計畫3-3號道路（開山街）打通鹿草鬧區南北路網，今天舉行通車典禮，預計將有效改善上下班、課尖峰時段車流聚集情況，未來也將配合馬稠後產業園區開發，及7-5號等2條都市計畫道路的陸續闢建，大幅提升鹿草鄉都市生活機能，並提供便捷的交通功能。
嘉義縣政府表示，鹿草都市計畫區學校和行政機關林立，因缺乏南北向連接道路，人口密集的鹿草村、西井村和鹿東村民眾往來非常不便，只能繞行鹿草鄉公所前的長壽路，經常造成塞車、學生上學路險象環生，3-3號道路雖然全長只有300公尺，卻能確實改善鹿草鄉市區交通問題。
縣府表示，在嘉縣府、鹿草鄉公所及立委蔡易餘積極爭取下，獲內政部營建署生活圈計畫經費補助，3-3號道路全長300公尺，寬度12公尺，總經費7868萬5千元，中央補助5344萬6千元，地方自籌配合款2523萬9千元，由縣府及鹿草公所共同負擔，並納入都市防災系統及下水道改善工程。
縣長翁章梁表示，3-3號道路、7-5號道路，及鹿草4-1暨3-6號道路，經費由內政部營建署共核定3億5393萬元，這3條道路將大幅改善及提升鹿草市中心生活機能，都市發展將更為完善，配合馬稠後產業園區進入實質開發階段，帶動鹿草地區繁榮、愈來愈進步、發展。
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