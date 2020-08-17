人口及住宅普查將開跑 普查員不洩漏個資不查無關資訊

嘉義市政府配合行政院主計總處辦理109年人口及住宅普查工作，今天成立「嘉義市人口及住宅普查處」普查臨時組織，由市長黃敏惠擔任普查處普查長，今正式揭牌，宣告普查起跑。

本次普查嘉義市預計將抽出訪查戶約12000戶，預計動員150位普查人力，普查員將於實地訪查期間109年11月8日至11月30日配帶普查員證，親至受訪戶訪查。

黃敏惠表示，人口及住宅普查是每10年辦理一次的全國性調查，自民國45年開始已辦理過6次，今年是第7次辦理。全世界有9成的國家都在做普查工作，而人口及住宅普查是攸關施政品質的政策，是擬定政策的重要資訊。

黃敏惠表示，今年本來9月就要開始，在疫情稍緩之後，改成自109年11月8日開始至11月30日止辦理實地訪查工作。普查員會佩戴普查員證，也會遞送普查公函，請民眾安心配合訪查。普查員不會、也不能洩漏民眾個資，也不會詢問與普查無關的資訊，更不會要你提供帳戶、存摺等資料，透過這「三不二會」，讓普查好放心。

普查處成立後，後續將遴派主計、民政處等單位人員擔任相關幹部職務，二區公所也將於9月1日成立普查所，並遴選人員進行實地訪查，合力推動普查相關工作。