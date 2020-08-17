每10年一次 嘉縣人口及住宅普查11月8日起開始

嘉義縣主計處今天舉行「嘉義縣人口及住宅普查處」揭牌儀式，預計將自11月8日至30日，派普查員到嘉義縣18鄉鎮市333個普查區、約37000戶進行人口及住宅訪查，主計處表示，受訪戶也可利用電腦、手機及平板等方式上網填報，相關的訪查資料絕對保密。

主計處表示，依統計法規定，人口及住宅普查每隔10年辦理一次，目的在蒐集常住人口基本特徵、家戶組成及住宅使用狀況等資料，經整理統計分析，提供各政府資源分配、擬定相關政策、學術研究及國際比較等數據，本次普查抽出率約20％，其中阿里山鄉和大埔鄉全鄉進行普查。

主計處說，各鄉鎮市公所將於9月1日成立「各鄉鎮市人口及住宅普查所」，辦理人口及住宅普查相關業務，預計動員333位普查人力至受訪戶家中進行實地訪問，網路填報則將提前在11月1日開放。

主計處提醒，凡普查期間在樣本普查區範圍內所有住宅，及有人經常居住的房屋、處所，設籍與居住在範圍內所有住戶及住滿6個月，或預期居住6個月以上的常住人口，含本國人及外國人，都必須填報。