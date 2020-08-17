11月人口及住宅普查 普查員戴口罩上門

台灣每10年辦理一次基本國勢調查，109年人口及住宅普查將在11月8日至11月30日實施，雲林縣政府今天成立「雲林縣人口及住宅普查處」，協助各鄉鎮市公所執行普查工作，由縣長張麗善率領縣府一級主管共同揭牌，期許順利完成十年一度的普查任務。

主計處長蔡蓮日表示，此次普查採「公務登記及調查整合式普查」方式辦理，行政院主計總處將從全國近8萬個普查區，抽選15%樣本普查區進行訪查填表，其中雲林縣樣本普查區預估為442個，預估設籍戶數4萬8656戶，設籍人數13萬6682人；在普查區域範圍內的「常住人口及住宅」也同是普查對象。

「普查掌握現在，數據啟動未來」，張麗善說，每個人從出生、就學、工作到年老的照顧都是普查關心的內容，與國家政策規畫息息相關，加上住宅使用狀況，和民眾居住生活機能及品質，都是普查存取的數據來源；常住人口基本特徵、家戶組成及住宅使用狀況等資料蒐集，也是提供政府策訂相關政策參據。

十年一次普查，有民眾會擔憂假冒普查員上門，對此主計處表示，普查員謹守「3不2會」，不會洩露個人資料、不會詢問普查表以外資料、不會要受訪戶提供帳戶或存摺；會配戴普查員證、會遞送致受訪戶函，讓受訪戶安心接受查訪，民眾若有疑慮也可至村里辦公室確認，或撥165反詐騙專線反映。