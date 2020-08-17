韓國瑜鵝蛋助孕說引熱議 嘉縣農會銷售狂漲3成

前高雄市長韓國瑜在造勢場合談到鵝蛋助孕，引起熱烈討論，嘉義縣農會今天推出免費送鵝蛋活動行銷農特產品，吸引民眾排隊領取；縣農會則說，這幾天的鵝蛋銷售成長約3成。

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜表示，韓國瑜日前在國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁的造勢場合提到吃鵝蛋助孕，創造熱烈討論話題，也帶動嘉義縣農會這幾天的鵝蛋銷售成長約3成。

黃貞瑜指出，嘉義縣農會順勢推出免費單顆鵝蛋領取活動，上午11時起，限量發送100份，民眾領取相當踴躍，不到10分鐘就被領完。嘉義縣大林鎮是台灣主要的雛鵝供應區，這次送的鵝蛋都來自大林。

另外．民眾領取鵝蛋後也多會留下來購買農特產品，將嘉義縣農會門市擠得水洩不通，現場就有民眾購買多顆鵝蛋後表示，是要給媳婦吃看看，大家聽了笑開懷。