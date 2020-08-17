快訊

蘇啟誠輕生風波 外交部前部長歐鴻鍊判賠謝長廷30萬

白俄羅斯天下圍城! 普丁「口頭支援」歐洲最後獨裁者

雲林警破獲偽振興三倍券 何志偉兌現承諾贈雞排

中央社 / 雲林縣17日電

民進黨立委何志偉之前在臉書貼文說，若有人有辦法偽造振興三倍券，將發1000份雞排。雲林縣虎尾警分局日前破獲國內首宗偽造振興三倍券案，何志偉今天贈200份雞排給警察

虎尾的雞排店業者林明正表示，14日接到何志偉訂單，突然的大量訂購，擔心是詐騙集團，詢問何志偉用意後，決定接下訂單，並且給予折扣，感謝警察及時破案，未讓偽造振興三倍券流入市面。

林明正今天上午8時開始炸雞排，分3批送到虎尾警分局。

何志偉則於上午11時在民進黨雲林縣黨部主委江宗保、嘉義市議員黃大祐和黃露慧等人陪同下到虎尾警分局，力讚警察破案能力。

何志偉接受媒體聯訪時表示，當初認為偽造有價證券最高處十年以下徒刑，刑責頗重，且偽造不容易，一旦用偽券會留下痕跡，警方可循線快速破案，所以應該不會有人偽造，不過有人「富貴險中求」，仍敢冒險偽造，終究逃不過警察查緝。

何志偉也感謝警察積極布線追查，未讓價值約3.7億偽券流入市面，否則後果不堪設想。

虎尾警分局副分局長龔昶銘代表從何志偉手中接過雞排，龔昶銘指出，感謝各界對於警察支持，分局將把其中的100份雞排給轄區育幼院院生，將愛擴及社會。

何志偉 警察 雞排

延伸閱讀

何志偉兌現承諾南下送雞排 讚虎尾分局破獲假三倍券

警查獲偽三倍券就請雞排？ 何志偉：我說到做到

李登輝具爭議性 新黨反對葬於五指山

颱風哈格比雨勢驚人 北市抽水站一度當機已恢復

相關新聞

韓國瑜鵝蛋助孕說引熱議 嘉縣農會銷售狂漲3成

前高雄市長韓國瑜在造勢場合談到鵝蛋助孕，引起熱烈討論，嘉義縣農會今天推出免費送鵝蛋活動行銷農特產品，吸引民眾排隊領取；縣...

11月人口及住宅普查 普查員戴口罩上門

台灣每10年辦理一次基本國勢調查，109年人口及住宅普查將在11月8日至11月30日實施，雲林縣政府今天成立「雲林縣人口...

十年一次人口及住宅大普查 台南動員1316人次3周完成

行政院10年一次全國性人口及住宅普查11月將上路，台南市長黃偉哲今出席「台南市人口及住宅普查處」揭牌儀式，黃表示，人口及...

搭上鵝蛋生子熱潮 嘉縣農會送0元鵝鐵蛋5分鐘拿光光

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜今天搭上「鵝蛋熱潮」，於縣農會送0元100份鵝鐵蛋，後又加碼50份，不到5分鐘出清，搶頭香的是一名...

過溝建德宮火燈夜巡昨晚起駕 百年傳統點亮布袋街頭

嘉義縣布袋鎮過溝建德宮每年農曆7月前夕舉辦有百年傳統的「火燈夜巡」，昨晚起一連3天，由庄民手持火把，跟隨李王爺遶行庄頭、...

秋行軍蟲悄然現蹤 雲林二期作玉米應小心防範

雲林縣目前為食用玉米種植期間，秋行軍蟲已悄然現蹤，動植物防疫所指出，據去年防範經驗，因農民每天都會巡田，危害率較低，今年...

雲林斗南國小日式宿舍 變身雲林書藝中心

雲林斗南國小日式宿舍為雲林縣歷史建築，是日治時期最後一批興建宿舍中僅存的兩戶，雲林縣文化觀光處啟動修復及再利用工程，將重...

嘉縣府、台灣心義工團 幫低收戶蓋新家

嘉義縣竹崎鄉蔡姓屋主平時工作辛苦維持家計，妻子在家照顧5個小孩，一家住在通風採光不佳、屋況老舊的舊式磚造平房中，沒有足夠...

按季節管空汙 嘉市「藍天日」創新高

嘉義市空氣品質不良原因，春夏時節是因臭氧、秋冬則因懸浮微粒，市府環保局今年首創針對不同季節，採不同管制措施，目前藍天日數...

搭上養生風 台南大內酪梨身價翻轉

台南種植酪梨面積達330公頃全國第一，年產量2100公噸，每台斤40到50元，但酪梨早年推廣不易，10多年前曾敗市，每台...

台南夏日音樂節「將軍吼」爆紅 今晚2萬粉絲同歡

像極了愛情！由台南市政府觀光旅遊局主辦的「2020台南夏日音樂節─將軍吼」今晚持續在將軍漁港開唱，主辦單位估計至少擠入2...

布袋農會農村小鋪揭牌 民眾購物可用三倍券與農遊券

嘉義縣布袋鎮農會，今天在農會信用部過溝分部廣場舉辦「農村小舖」揭牌儀式，並推廣米糧加工製品；過溝建德宮今晚起連續3天將舉...

熱門新聞

新北板中校門變告別式會場？ 原來在拍公視戲

台中爆鉛中毒案 歸功於行醫30年經驗局長與衛生局警覺

罕見「青蜂」再現台南東山 別以為是大頭蒼蠅

從互嗆不順眼到來電 樹德科大班對情侶返校園走紅毯

台南夏日音樂節「將軍吼」爆紅 今晚2萬粉絲同歡

桃市砸億元開發維護29款APP 5款不到1千人下載

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。