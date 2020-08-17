雲林警破獲偽振興三倍券 何志偉兌現承諾贈雞排

民進黨立委何志偉之前在臉書貼文說，若有人有辦法偽造振興三倍券，將發1000份雞排。雲林縣虎尾警分局日前破獲國內首宗偽造振興三倍券案，何志偉今天贈200份雞排給警察。

虎尾的雞排店業者林明正表示，14日接到何志偉訂單，突然的大量訂購，擔心是詐騙集團，詢問何志偉用意後，決定接下訂單，並且給予折扣，感謝警察及時破案，未讓偽造振興三倍券流入市面。

林明正今天上午8時開始炸雞排，分3批送到虎尾警分局。

何志偉則於上午11時在民進黨雲林縣黨部主委江宗保、嘉義市議員黃大祐和黃露慧等人陪同下到虎尾警分局，力讚警察破案能力。

何志偉接受媒體聯訪時表示，當初認為偽造有價證券最高處十年以下徒刑，刑責頗重，且偽造不容易，一旦用偽券會留下痕跡，警方可循線快速破案，所以應該不會有人偽造，不過有人「富貴險中求」，仍敢冒險偽造，終究逃不過警察查緝。

何志偉也感謝警察積極布線追查，未讓價值約3.7億偽券流入市面，否則後果不堪設想。

虎尾警分局副分局長龔昶銘代表從何志偉手中接過雞排，龔昶銘指出，感謝各界對於警察支持，分局將把其中的100份雞排給轄區育幼院院生，將愛擴及社會。