十年一次人口及住宅大普查 台南動員1316人次3周完成

行政院10年一次全國性人口及住宅普查11月將上路，台南市長黃偉哲今出席「台南市人口及住宅普查處」揭牌儀式，黃表示，人口及住宅普查結果，是國家政策制定及政府擬定各種政策與措施重要參據，籲請市民能配合協助普查。

台南市政府說，人口及住宅普查是每隔10年辦理1次基本國勢調查，自民國45年開辦以來，已先後辦理6次，本次為第7次舉辦，本次普查主要在蒐集「住宅」、「住戶」及「人口」等三大資料，供政府規劃各種政策方針及措施重要參據，也是國內人口及住宅發展成果檢視。

主計處長陳淑姿說明，除市府成立普查處，各區公所將於109年9月1日成立「人口及住宅普查所」至110年1月15日結束，實地訪查工作11月8日至30日全面展開，網路填報提前於11月1日開始，辦理本市人口及住宅約10萬戶、26萬8千人資料蒐集及審核，工作量約占全國8%。

陳淑姿表示，本次普查全國將動員超過萬名工作人員，本市動員約1316人次，須在短短3周，完成本市超過10萬戶、26萬8千人資料訪查工作，籲請市民屆時支持普查，配合訪查作業，並提醒市民特別注意「3不加2會，普查好放心」，分別為1. 普查員不會洩漏個人資料給任何人、2. 普查員不會詢問與普查表無關的資料、3. 普查員不會要您提供帳戶或存摺、4. 普查員會佩戴普查員證、5. 普查員會遞送致受訪戶函。

今天參加揭牌儀式貴賓，包括副市長趙卿惠、秘書長方進呈、民政局長顏振標、主計處長陳淑姿，市議員蔡育輝、沈家鳳等人。