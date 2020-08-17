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搭上鵝蛋生子熱潮 嘉縣農會送0元鵝鐵蛋5分鐘拿光光

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣農會今天送0元鵝鐵蛋，還沒營業展售中心外就排滿人潮。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣農會今天送0元鵝鐵蛋，還沒營業展售中心外就排滿人潮。記者陳玫伶／攝影

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜今天搭上「鵝蛋熱潮」，於縣農會送0元100份鵝鐵蛋，後又加碼50份，不到5分鐘出清，搶頭香的是一名孕婦，她提早一個小時到場排隊，領到鵝蛋直呼好幸運。

高雄市前市長韓國瑜日前為國民黨高雄市長候選人李眉蓁站台時，提到吃鵝蛋生兒子一事，引起網路一片討論，黃貞瑜順勢推廣來自大林鎮的鵝蛋，吸引民眾購買。

黃貞瑜表示，大林一年雛鵝可產200萬隻，不僅產量是全國第一，更是全國第一家通過產銷履歷驗證的鵝場，而鵝蛋年產量大約500萬顆，是真正的「鵝」子故鄉。

生產鵝蛋的嘉文生技有限公司陳宣宇表示，她與弟弟從小聽著鵝叫聲長大，為推廣家鄉的鵝蛋返鄉創業，以現代畜產經營，新飼養觀念，運用新式科技及設備，提升生產效率，透過科技及人道飼養方式，溯源生產、自主檢驗，產出優質鵝肉及鵝蛋，至今已推出鵝鐵蛋、茶鵝、冬菜鵝肉湯料理包等產品。

黃貞瑜說，沒買到0元鵝鐵蛋的消費者，可用優惠方式在展售中心購買其他嘉義縣農漁產，7月創下史上最高業績後，下一波會再推出「中元普渡單筆消費滿3000贈送住宿券一張」活動，全力協助在地農民，拼經濟也拚買氣。

嘉文生技陳宣宇（右）與弟弟陳偉豪（左）返鄉推廣家鄉鵝肉料理，與嘉縣農會總幹事黃貞瑜（中）合影。記者陳玫伶／攝影
嘉文生技陳宣宇（右）與弟弟陳偉豪（左）返鄉推廣家鄉鵝肉料理，與嘉縣農會總幹事黃貞瑜（中）合影。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣農會黃貞瑜今天送0元鵝鐵蛋，孕婦到場排隊希望生兒子。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣農會黃貞瑜今天送0元鵝鐵蛋，孕婦到場排隊希望生兒子。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣農會今天送0元鵝鐵蛋，來自大林鎮生產鵝蛋的嘉文生技也帶2隻剛出生1天的雛鵝萌翻現場。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣農會今天送0元鵝鐵蛋，來自大林鎮生產鵝蛋的嘉文生技也帶2隻剛出生1天的雛鵝萌翻現場。記者陳玫伶／攝影

嘉義 高雄市 韓國瑜

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