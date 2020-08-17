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若潮號斷兩半: 國際救援不成功...模里西斯二次漏油危機

消防猛男扮蜘蛛人丶綠巨人浩克帶小朋友學習防災

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市副市長陳淑慧，今天也到後湖分隊「小小消防員體驗活動」，與小朋友同歡。記者卜敏正／攝影
嘉義市副市長陳淑慧，今天也到後湖分隊「小小消防員體驗活動」，與小朋友同歡。記者卜敏正／攝影

嘉義市消防局今天上午在第二消防大隊後湖分隊，舉辦「小小消防體驗營」，由扮演蜘蛛人、綠巨人浩克等猛男消防員員，帶小朋友闖關、體驗消防救災器材，學習正確消防觀念，消防局長蘇耀星直言，每年參加體驗營小朋友，都會將正班防災知識告訴父母、向同學說明，是消防局最好代言人。

嘉義市「小小消防體驗營」日前在臉書發佈活動訊息，並接受線上報名，立即受到家長及學童歡迎，開放90個名額僅數小時候就全數額滿，家長們帶著孩子們今天上午到後湖分隊報到，多位消防猛男也扮成蜘蛛人、綠巨人浩克、鋼鐵人帶小朋友參加闖關活動、學習體驗防災知識。

嘉義市副市長陳淑慧今天也到場與家長及學童同樂；她說，嘉義市今年上半年火災中，建築物火警占約一半，凸顯居家防火安全重要性，其中起火原因主要是爐火烹調及電器使用不慎，透過活動可讓小朋友學習體驗正確防火防災知識，真的是很棒的暑期活動。

蘇耀星說，每年透過消防營活動，讓更多小朋友充分認識火災、地震等各種災害，更藉由親身體驗模擬滅火、濃煙中如何避難求生、防震應變要領、CPR及AED使用中有效學習。

他說，現場也安排專業消防人員介紹及解說消防車、救護車及各式救災器材展示，將正確的消防安全觀念向下紮根、傳承，而且參加活動的小朋友，回家還會幫忙宣導，成為嘉義市消防局最佳防火防災宣導代言人。

嘉義市消防局今天舉辦小小消防員體驗活動，指導小朋友如何做CPR。記者卜敏正／攝影
嘉義市消防局今天舉辦小小消防員體驗活動，指導小朋友如何做CPR。記者卜敏正／攝影
嘉義市消防局今天舉辦小小消防員體驗活動。記者卜敏正／攝影
嘉義市消防局今天舉辦小小消防員體驗活動。記者卜敏正／攝影
嘉義市消防局今天舉辦小小消防員體驗活動。記者卜敏正／攝影
嘉義市消防局今天舉辦小小消防員體驗活動。記者卜敏正／攝影
嘉義市消防局消防員扮演鋼鐵人、蜘蛛人和綠巨人浩克，帶小朋友學習消防、防災知識。記者卜敏正／攝影
嘉義市消防局消防員扮演鋼鐵人、蜘蛛人和綠巨人浩克，帶小朋友學習消防、防災知識。記者卜敏正／攝影
嘉義市消防局今天舉辦小小消防員體驗活動。記者卜敏正／攝影
嘉義市消防局今天舉辦小小消防員體驗活動。記者卜敏正／攝影

嘉義 火災

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