過溝建德宮火燈夜巡昨晚起駕 百年傳統點亮布袋街頭

嘉義縣布袋鎮過溝建德宮每年農曆7月前夕舉辦有百年傳統的「火燈夜巡」，昨晚起一連3天，由庄民手持火把，跟隨李王爺遶行庄頭、鎮壓惡靈，第一天正值周末，來自全台上萬名信徒手持火把，點亮過溝街頭，祈求平安。

縣長翁章梁表示，布袋過溝建德宮「火燈夜巡」已有百餘年歷史，大家跟著神明安營、夜巡，全家總動員，一年比一年熱鬧，不只過溝人持火把遶庄頭，連外地遊客和信眾也加入夜巡行列，強大的感染力讓他感動不已，祈願神明保佑大家都平安。

嘉義縣府表示，過溝建德宮「火燈夜巡」是嘉義縣極具特色且重要的無形文化資產，庄民拿火把照出妖魔，李王爺則溝通、安撫那些不願意在7月享受供奉的惡靈，甚至施展神威鎮壓惡靈，引領大家拿出勇氣面對邪惡，不受到邪惡的分化與挑撥，體會團結力量大的意義。

從台北返鄉參加活動的李小姐表示，「火燈夜巡」是全台唯一的特色活動，因非常難得，4年前開始全家總動員陪李王爺走，順便回娘家看看父母，今天帶同事一起舉火把遶境，小朋友也覺得很好玩。