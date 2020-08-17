過溝建德宮火燈夜巡昨晚起駕 百年傳統點亮布袋街頭
嘉義縣布袋鎮過溝建德宮每年農曆7月前夕舉辦有百年傳統的「火燈夜巡」，昨晚起一連3天，由庄民手持火把，跟隨李王爺遶行庄頭、鎮壓惡靈，第一天正值周末，來自全台上萬名信徒手持火把，點亮過溝街頭，祈求平安。
縣長翁章梁表示，布袋過溝建德宮「火燈夜巡」已有百餘年歷史，大家跟著神明安營、夜巡，全家總動員，一年比一年熱鬧，不只過溝人持火把遶庄頭，連外地遊客和信眾也加入夜巡行列，強大的感染力讓他感動不已，祈願神明保佑大家都平安。
嘉義縣府表示，過溝建德宮「火燈夜巡」是嘉義縣極具特色且重要的無形文化資產，庄民拿火把照出妖魔，李王爺則溝通、安撫那些不願意在7月享受供奉的惡靈，甚至施展神威鎮壓惡靈，引領大家拿出勇氣面對邪惡，不受到邪惡的分化與挑撥，體會團結力量大的意義。
從台北返鄉參加活動的李小姐表示，「火燈夜巡」是全台唯一的特色活動，因非常難得，4年前開始全家總動員陪李王爺走，順便回娘家看看父母，今天帶同事一起舉火把遶境，小朋友也覺得很好玩。
嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，火燈夜巡今年突破傳統，邀請睽違多年再次登台的國內知名薩克斯風藝人高培華與鄒族團隊共同演出，文觀局也邀萬人訂閱YOUTUBER「蔡淘貴．跑廟會」出席活動，留下影像紀錄，詳細活動資訊請上「嘉義縣文化觀光局」官網或「嘉義好神」粉專 https://www.facebook.com/Chiayigoodgod 查詢。
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